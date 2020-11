“Totale” è il nuovo singolo del rapper Cold

Il rapper Cold online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Totale”: il brano è prodotto da Massimo Greco, mix e master sono curati da Mastermind

Fuori in tutti i digital stores e piattaforme streaming “TOTALE”, il nuovo singolo del rapper Cold (accompagnato dal video ufficiale), su etichetta ONDESONORE RECORDS.

Dopo un primo album e relativi singoli, Cold si mette in gioco con testo e mood del tutto nuovi, multi-genere ed anche “vissuti” sotto molti punti di vista. Come Cold spiega nei suoi testi, le parole sono lo specchio della sua vita, del suo vissuto e dei suoi stati d’animo.

In questo brano Cold si allontana dal genere trap, con cui è conosciuto tra gli addetti ai lavori, per sperimentare suoni e melodie molto più pop/urban e raccontare di sé in maniera molto più personale. La presa di coscienza del mondo e delle persone che lo circondano è la chiave principale nel nuovo lavoro di Cold.

Totale è prodotta da Massimo Greco, mix e master sono curati da Mastermind presso il Loft Studio 107 ed il video è del regista Federico Casarella.

https://spoti.fi/35EZfUS

Del brano Cold racconta:

“Totale descrive la visione di una rottura tra due persone , fissa nei pensieri di chi ascolta i sentimenti e la la visione del mondo di tutti i giorni dalla mia prospettiva.La strumentale ha un mood un impatto molto forte orecchiabile con aggiunta di synth quasi psichedelico appoggiato per creare un tappeto di suoni adatti a raccontare uno scorcio di vita quotidiana dove tutti possano ritrovare un pezzo di sé”.

“Sono un fiore di loto che

resta a galla sull’acqua

e mi salvo dal fuoco che ho intorno senza chiedere nulla

È una vita fantastica

ma tu hai un cuore di plastica

E ti serve da scudo per non fare uscire la verità..”

https://youtu.be/EkoxB3vxrF0

COLD (nome d’arte di Fabio Folcarelli), classe ‘92 nasce a Tirana, in Albania, adottato da una coppia romana sin dai primi giorni di vita. Vive la sua infanzia e adolescenza ad Ostia nella periferia di Roma e da subito sviluppa interesse verso il mondo della musica. Tra la vita difficile di periferia e i propri sogni di un ragazzo come tanti, sviluppa un amore totale per il rap, e proprio nella tra i suoi quartieri incontra vari produttori che lo supportano e lo spingono a continuare su questa strada. In quel periodo produce vari ep, tra cui “Ancora in Piedi” ed inizia a stringere collaborazioni, fino a quando decide di partire per Brisbane, in Australia con la voglia di fare nuove esperienze in un altro continente. In due anni apprende nuovi modi di pensare e nuovi stili di vita e scrittura e, accumulato tutto nel suo bagaglio personale, decide di tornare in Italia a Milano dove inizia da subito a collaborare con Biggie Paul nel Private Studio. Cold pubblica il suo primo singolo ufficiale “Ho Visto” il 13 Dicembre 2019 seguito da “Vene” a fine Gennaio 2020. Durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia di Covid, ha pubblicato il brano “Bring Me Down”, bonus track del suo nuovo album. Il 3 Luglio 2020 è uscito “HO VISTO”primo album ufficiale dell’artista che ha riscosso ottimi consensi sia dal pubblico che dalla stampa ed attualmente si sta dedicando a sperimentare nuovi stili da unire alla trap.

https://instagram.com/coldoneshot

https://open.spotify.com/artist/3R2xx1jzIRto7Qv5wvuYKT?nd=1

https://www.youtube.com/channel/UCchdXkWQmqhx5nOcf7Qb6MQ