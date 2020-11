Sclerosi multipla non aumenta il rischio Covid

La sclerosi multipla non aumenta il rischio di COVID-19: per i pazienti restano comunque cruciali i comportamenti per prevenire il contagio

I pazienti con sclerosi multipla (SM) non appaiono a rischio più elevato di contrarre il COVID-19 né di andare incontro a complicanze peggiori nel caso in cui dovessero contrarre il virus rispetto alla popolazione generale. Sono I dati rassicuranti espressi in un’intervista rilasciati da un’esperta del settore.

Si tratta di Dina A. Jacobs, direttore associato del Centro di sclerosi multipla e disturbi correlati e professore associato di neurologia presso l’Ospedale dell’Università della Pennsylvania. «Questo a volte sorprende le persone che vivono con la SM perché a loro viene spesso detto che la SM è una malattia autoimmune, facendo credere ad alcuni che sopprime il loro sistema immunitario, causando un maggiore rischio di infezioni» ha detto.

«In realtà questi pazienti non sono più a rischio di COVID-19 solo a causa della SM. Tuttavia, alcuni pazienti con SM possono essere maggiormente a rischio di altre comorbilità come diabete, ipertensione, obesità e malattie cardiache in quanto possono essere più sedentari e potrebbero non essere in grado di fare esercizio fisico a causa di limitazioni fisiche: queste condizioni mediche possono aumentare il rischio di complicanze del COVID-19».

Il supporto offerto dalla telemedicina

Attualmente non si sa molto sugli effetti a lungo termine del COVID-19. Quindi, le precauzioni continuano in tutte le istituzioni mediche per proteggere i pazienti, compresi quelli con sclerosi multipla. «Questo periodo è stato un momento interessante da osservare. Sono stata coinvolta con il modello di cura clinica all’interno del reparto di neurologia, qui presso l’Ospedale dell’Università della Pennsylvania, dove abbiamo convertito il nostro reparto in telemedicina precocemente durante la pandemia» ha affermato Jacobs.

«Temevamo che i nostri pazienti non avrebbero avuto accesso alle cure durante il periodo in cui abbiamo smesso di effettuare cure elettive alle persone». Per questo è stata chiusa la clinica ai pazienti ed è stata fornita loro assistenza attraverso la telemedicina.

«C’erano esperti di telemedicina presso la nostra istituzione che avevano fornito tale servizio ai loro pazienti nel periodo pre-COVID. Così, questi esperti sono stati in grado di formare quelli di noi che non erano così abituati alla telemedicina e, in pochi giorni, il nostro personale è stato addestrato correttamente sulla fornitura di assistenza tramite questa tecnica, il che è stato notevole e rassicurante per i nostri pazienti che hanno potuto continuare a ricevere le cure sanitarie tanto necessarie».

Jacobs ha detto che lei e i suoi colleghi hanno anche valutato i vari farmaci che i loro pazienti con SM stavano assumendo e hanno scoperto che non erano dannosi per la salute dei pazienti in termini di complicazioni da COVID-19. «Abbiamo rassicurato i nostri pazienti sul fatto che, con poche eccezioni, i farmaci che stavano assumendo per la loro patologia erano sicuri e non avevano bisogno di smettere di assumerli» ha precisato. «Abbiamo lavorato in modo coeso su una dichiarazione e l’abbiamo inviata ai nostri pazienti in modo proattivo».

La capacità di fornire teleassistenza per raggiungere i pazienti in sicurezza nelle loro case è stato davvero un dono in questo momento senza precedenti nella vita di tutti, ha aggiunto Jacobs. Se è vero che la telemedicina non è un sostituto per tutte le cure alla persona, può però aiutare a fornire l’assistenza necessaria in situazioni appropriate.

«Ogni volta che si presentava una nuova sfida durante la pandemia, abbiamo dovuto cambiare» ha detto. «Ora siamo tornati a fornire più visite in clinica, ma continuiamo a prendere le misure necessarie per mantenere i nostri pazienti e colleghi al sicuro. Ora c’è preoccupazione per la possibile terza ondata di COVID-19 in arrivo nel qual caso dovremo tornare a fornire più visite di telemedicina ai nostri pazienti. L’aspetto positivo è che ora sappiamo come gestire la situazione».

Importante una rapida comunicazione tra colleghi e con i pazienti

Rimanere in piena comunicazione circa il COVID-19 è importante, ha detto Jacobs. «Per fare agire correttamente i nostri pazienti, dobbiamo essere continuamente aggiornati su tutti i nuovi dati che emergono, tra cui frequenti comunicazioni con i nostri colleghi che affrontano la pandemia a livello globale in relazione a qualsiasi nuova informazione che possano avere» ha specificato.

«Abbiamo bisogno di un metodo di comunicazione rapida con i nostri pazienti in modo da poterli aggiornare man mano che le nostre conoscenze sul COVID-19 si evolvono. Siamo abbastanza fortunati ad avere la tecnologia per essere in grado di comunicare con i nostri pazienti in modo efficiente» fa notare.

Inoltre, la continua aderenza alle linee guida dei CDC è fondamentale. «Indossa una maschera, tieni a distanza le persone che non sono familiari o nelle tue relazioni strette e lavati le mani» ha ricordato Jacobs. «Stiamo vedendo sempre più persone diventare lassiste con le misure di sicurezza perché sono sempre più stanche della pandemia. Dobbiamo continuare a sostenerli in nome dei nostri pazienti e dobbiamo essere modelli di comportamento e praticare queste misure di sicurezza noi stessi».

Jacobs ha inoltre sottolineato l’importanza della vaccinazione per l’influenza. «Dobbiamo limitare la diffusione dell’influenza nel modo più esteso possibile in modo da non determinare una pressione aggiuntiva agli ospedali che sono sottoposti alla presa in carico dei pazienti con COVID-19» ha sottolineato Jacobs.

Come motivare alla continua aderenza alle misure di sicurezza?

Molti hanno provato un forte ostacolo e hanno rinunciato a praticare la distanza sociale o prendere le precauzioni anti-COVID-19, ma la pazienza è la chiave, secondo Jacobs. «Si prega di essere pazienti. Non mollare. Le cose lentamente, ma sicuramente, miglioreranno. Non scoraggiatevi se dobbiamo allontanarci ancora per un po’ di più fino a quando non saremo in grado di vaccinare tutti per il COVID-19» ha detto.

«Fino ad allora, continueremo a imparare modi migliori per fare le cose in modo più sicuro. Sono impressionata da quante persone si sono incitate e hanno escogitato soluzioni creative ai problemi». Tuttavia, la pazienza e la continua aderenza alle misure di sicurezza sono cruciali, ha aggiunto Jacobs. «Dobbiamo continuare a indossare correttamente le maschere perché non vale la pena che nessuno le indossi. Anche la protezione degli occhi aiuta, se adottata in un ambiente particolarmente ad alto rischio» ha specificato.

«La gravità della situazione si ridurrà lentamente e inizieremo a ottenere un maggior numero di cose che ci piacciono nella nostra vita, ma sarà un processo lento. Se ci comportiamo nel modo giusto, ci arriveremo più rapidamente, con meno vite perse a causa del COVID-19».

Fonte: Dina A. Jacobs, Hospital of the University of Pennsylvania, 3400 Spruce St., Philadelphia, PA, 19104