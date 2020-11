Misterioso monolite trovato nel deserto dello Utah

Nero, di metallo, in mezzo al nulla. E’ un mistero il monolite scoperto nel deserto dello Utah, Stati Uniti. La struttura metallica, alta circa 3 metri, è stata trovata casualmente da Bret Hutchings, un elicotterista della Division of Wildlife Resources, mentre censiva le pecore delle Montagne Rocciose. Incuriosito dal bagliore emesso dal monolite, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è atterrato trovandosi davanti questa strana colonna.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza aerea dello Utah ha condiviso le immagini del monolite su Instagram, diventate subito virali. Sebbene sia un mistero la sua natura (opera new wave? Alieni? Omaggio a 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick?), molti utenti sono d’accordo su una cosa: meglio non smuoverlo troppo visto l’anno in corso…