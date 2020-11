La vitamina D allontana il rischio tumori

A maggiori quantità di vitamina D legate all’esposizione solare corrispondono un’incidenza minore e tassi di mortalità più bassi per alcuni tumori

Per molti anni, i ricercatori hanno cercato di individuare il legame tra i livelli di vitamina D e il cancro. Studi epidemiologici hanno scoperto che le persone che vivono vicino all’equatore, dove l’esposizione alla luce del sole produce più vitamina D, hanno un’incidenza minore e tassi di mortalità più bassi per certi tipi di cancro. Nelle cellule tumorali in laboratorio e nei modelli murini, la vitamina D ha anche rallentato la progressione del cancro.

Ma i risultati di studi clinici randomizzati sugli esseri umani non hanno dato una risposta chiara. Lo studio sulla vitamina D e sugli Omega-3 (VITAL), che si è concluso nel 2018, ha rilevato che la vitamina D non ha ridotto l’incidenza complessiva del cancro, ma ha suggerito una diminuzione del rischio di morte per cancro.

Una recente analisi secondaria dello studio VITAL, condotta da un team guidato da investigatori del Brigham and Women’s Hospital, ha ristretto la connessione tra l’assunzione di integratori di vitamina D e il rischio di cancro metastatico o mortale.

In un articolo pubblicato su JAMA Network Open, i ricercatori riferiscono che la supplementazione di vitamina D è stata associata a una riduzione complessiva del 17% del rischio di cancro avanzato. Quando sono stati esaminati solo i partecipanti con un normale indice di massa corporea (IMC), si è trovata una riduzione del rischio del 38%, suggerendo che la massa corporea può influenzare la relazione e la diminuzione del rischio di cancro avanzato.

“Questi risultati suggeriscono che la supplementazione può ridurre il rischio di sviluppare tumori avanzati”, ha detto l’autore corrispondente Paulette Chandler, un medico di assistenza primaria ed epidemiologo della divisione di medicina preventiva di Brigham. “La vitamina D è un integratore prontamente disponibile, economico ed è stato usato e studiato per decenni. Le nostre scoperte, in particolare la forte riduzione del rischio vista in individui con peso normale, forniscono nuove informazioni sulla relazione tra questa vitamina e il cancro avanzato”.

VITAL è stato uno studio rigoroso, controllato con placebo, che si è svolto nell’arco di più di cinque anni. La popolazione dello studio VITAL comprendeva uomini che erano 50 o più anziani e donne 55 o più anziani che non hanno avuto il cancro quando lo studio ha iniziato. La popolazione dello studio era razziale ed etnicamente diversificata.

VITAL è stato progettato per testare gli effetti indipendenti di vitamina D e omega-3 integratori così come per testare la sinergia tra i due. I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi: vitamina D (2000 UI/giorno) più omega-3; vitamina D più placebo; omega-3 più placebo; e placebo per entrambi.

Gli endpoint primari sono stati i principali eventi cardiovascolari avversi e l’incidenza del cancro. VITAL non ha trovato una differenza statistica nei tassi complessivi di cancro, ma i ricercatori hanno osservato una riduzione dei decessi legati al cancro.

Nella loro analisi secondaria, Chandler e colleghi hanno seguito la possibile riduzione dei decessi per cancro con una valutazione del cancro avanzato (metastatico o mortale) tra i partecipanti che hanno assunto o meno integratori di vitamina D durante lo studio. Hanno anche esaminato il possibile effetto di modifica dell’IMC.

Tra gli oltre 25.000 partecipanti allo studio VITAL, sono stati diagnosticati 1.617 tumori invasivi nei cinque anni successivi. Questo includeva un’ampia gamma di tumori (seno, prostata, colorettale, polmonare e altro). Dei quasi 13.000 partecipanti che hanno ricevuto la vitamina D, 226 hanno ricevuto la diagnosi di cancro avanzato rispetto ai 274 che hanno ricevuto il placebo. Dei 7.843 partecipanti con un indice di massa corporea normale (IMC inferiore a 25) che assumevano questa vitamina, solo 58 hanno ricevuto la diagnosi di cancro avanzato rispetto ai 96 che hanno ricevuto il placebo.

Mentre i risultati del team sul BMI potrebbero essere dovuti al caso, ci sono precedenti prove che la massa corporea può influenzare l’azione della vitamina D. L’obesità e l’infiammazione associata possono diminuire l’efficacia di questa vitamina, possibilmente riducendo la sensibilità del recettore o alterando la segnalazione. Inoltre, studi randomizzati sulla vitamina D e sul diabete di tipo 2 hanno trovato maggiori benefici della vitamina nelle persone con peso normale e nessun beneficio tra quelle con obesità.

La carenza di vitamina D è comune tra i pazienti affetti da cancro, con uno studio che riporta tassi di carenza fino al 72 per cento tra i pazienti affetti da cancro. Ci sono anche prove che una maggiore quantità di grasso corporeo è associata a un aumento del rischio di diversi tipi di cancro.

“I nostri risultati, insieme ai risultati di studi precedenti, supportano la valutazione in corso della supplementazione di vitamina D per prevenire il cancro metastatico – una connessione che è biologicamente plausibile”, ha detto Chandler. “Sono giustificati ulteriori studi che si concentrano sui pazienti affetti da cancro e che indagano sul ruolo dell’IMC”.

Chandler PD et al. “Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer” JAMA Network Open DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.25850