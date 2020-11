Harry Nuriev firma i nuovi boots Valentino

Valentino lancia i nuovi boots con l’artista Harry Nuriev: gli stivali Uniqueform sono stati presentati con un evento digitale

La Maison Valentino, in collaborazione con Spazio Maiocchi, ha presentato con un evento digitale i nuovi boots Valentino Garavani #UNIqueFORM con Harry Nuriev, artista e designer russo, che è stato chiamato per mettere al servizio della maison il suo immaginario estetico.

Il lancio di questo stivale unisex dall’attitude punk è stato celebrato invitando Nuriev a condividere il suo processo creativo e le sue ossessioni estetiche. L’editoriale, scattato dal fotografo Sasha Chaika per KALEIDOSCOPE a Mosca, mostra Nuriev come un flâneur contemporaneo, che sfoggia i boots mentre esplora luoghi che parlano delle sue prime ispirazioni nell’architettura sovietica e del “bad taste” russo. La serie di foto di Chaika fornisce il punto di partenza per una conversazione tra Nuriev e la collega curatrice russa Anastasiia Fedorova, che si svolge in un ambiente 3D unico appositamente creato da Nuriev per l’occasione.

Il progetto è un invito a riflettere sulla realtà contemporanea, ibridazione di reale e virtuale. Lo stile riconoscibile e l’uso audace del colore di Nuriev, in particolare la sua firma, il blu saturo, catturano l’essenza di pulsioni e desideri: comfort, calma, connessione e la condivisione di una storia personale.