Comedy Pet Photo Awards: vince il cane che fa la linguaccia

Sono stati annunciati i vincitori dei Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards, il concorso fotografico che premia il lato comico degli animali domestici.

Vincitore per lo scatto dell’anno e nella categoria Dog è il cane Noodles, immortalato mentre fa la linguaccia con un’espressione tutta da ridere. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato chiaramente un favorito con i giudici e ha anche vinto il premio per la categoria Dog. La foto è stata realizzata da Elke Vogelsan.

I Mars Petcare Comedy Pet Photography Awards non solo mostrano l’impatto incredibilmente positivo che gli animali hanno sulla nostra vita, ma mira anche a sensibilizzare sul tema degli animali domestici senza una casa. Proprio il vincitore Noodles (una razza mista di Galgo Espanol) è stato trovato in un rifugio in Spagna, dove era stato abbandonato alla fine della stagione di caccia.

Ecco gli altri vincitori: