Anna su YouTube con il videoclip di “Fast”

Dopo aver debuttato nelle playlist delle novità su Spotify ed Apple Music in Germania, Francia, Svizzera, Danimarca e non solo, Anna pubblica il video di “Fast”, il suo nuovo singolo. Realizzata rispettando tutte le misure di sicurezza a tutela del contenimento del virus COVID-19, la clip come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è stata girata a Milano e diretta da LateMILK e prodotto da Borotalco.TV.