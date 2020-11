Sclerosi multipla: comorbilità vascolari causano declino cognitivo

Le comorbilità vascolari, tra cui il diabete e l’ipertensione, sono legate a funzioni cognitive ridotte nei pazienti con sclerosi multipla

Le comorbilità vascolari, tra cui il diabete e l’ipertensione, sono legate a misure significativamente più basse della funzione neurologica nelle persone con sclerosi multipla (SM) rispetto ai pazienti senza queste comorbilità, secondo una nuova ricerca i cui risultati sono stati presentati all’American Neurological Association’s ANA 2020 Virtual Annual Meeting. Lo studio mostra anche che queste comorbilità erano collegate a un minor volume di materia grigia nel cervello nei pazienti con SM.

Comorbilità vascolari e riduzione della materia grigia

«I risultati mostrano che l’onere complessivo della comorbilità vascolare può contribuire a ridurre le prestazioni neurologiche così come a rendere inferiori i volumi del compartimento del cervello e della materia grigia» ha detto la prima autrice Kathryn Fitzgerald, docente presso la Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora.

«Le associazioni osservate con il volume della materia grigia sono particolarmente notevoli a causa della sua probabile rilevanza per la neurodegenerazione e la disabilità a lungo termine» ha aggiunto. In generale, la comorbilità vascolare è legata alla neurodegenerazione nella popolazione complessiva; tuttavia, nella SM, il processo potrebbe essere più intenso, ha spiegato Fitzgerald.

«La comorbilità vascolare può contribuire a un aumento dello stato infiammatorio sottostante o potrebbe influenzare la capacità di resistere alle lesioni croniche e accelerare i processi neurodegenerativi nelle persone con SM» ha aggiunto. D’altra parte, alterate condizioni vascolari sono segnalate in una percentuale più elevata di persone con SM e si sospetta che siano collegate a esiti più negativi nel corso spesso variabile della malattia. La maggior parte degli studi che hanno studiato il problema, tuttavia, hanno coinvolto coorti più piccole e relative a un singolo centro.

Analisi con RMN quantitativa di oltre mille pazienti

Per affrontare la questione su scala più ampia, Fitzgerald e colleghi si sono rivolti alla rete MS Partners Advancing Technology and Health Solutions (MS PATHS), fornendo dettagli estesi sulle misure di neuroperformance e neuroimaging nelle persone con SM.

Degli 11.507 pazienti con identificati con SM, l’8,9% aveva il diabete, ben il 34,8% l’ipertensione e il 24,9% un quadro dislipidemico. Complessivamente, 1.881 dei pazienti avevano due o più comorbilità e, tra questi, 1.130 sono stati inclusi nell’analisi quantitativa della risonanza magnetica (RMN). La combinazione più comune di comorbilità era ipertensione e dislipidemia, che si verificava nell’11,9% dei partecipanti (n = 1.374).

Complessivamente, i partecipanti avevano un’età media di 47,6 anni, il 75% erano donne e il 23% non caucasici. La loro età media all’insorgenza dei sintomi era di circa 34 anni e la durata media della malattia era di circa 15 anni. Circa il 60% aveva una SM recidivante e circa il 29% aveva una SM progressiva.

Velocità di deambulazione e destrezza manuale ridotte

In termini di misure cliniche, i partecipanti con due o più comorbilità vascolari avevano una velocità di deambulazione più lenta (-0,49 SD volte più lenta; 95% CI, -0,78 a -0,19; P = 0,001), una meno veloce destrezza manuale (-0,41 volte più lenta; 95% CI, -0,57 a -0,26; P < 0,0001) e meno punteggi corretti sulla velocità di elaborazione cognitiva (-0,11 SD; -0,20 a -0,02; P – 0,03) rispetto a quelli con nessuna delle comorbilità.

I risultati di neuroimaging, valutati con la RMN quantitativa, hanno mostrato che i partecipanti con due o più comorbilità avevano una quantità parenchimale cerebrale inferiore (-0,41%, 95% CI, -0,64% a -0,17%) e minori quantità di materia grigia (-0,30%, 95% CI, -0,49 a -0,10), entrambe misure chiave di atrofia cerebrale. Avevano anche inferiori volumi di materia grigia corticale (-10,10 mL, 95% CI, -15,42 a -4,78) e di materia grigia profonda (-0,44 mL, 95% CI, -0,84 a -0,04), rispetto ai soggetti privi di comorbilità. Non sono state osservate associazioni significative tra l’onere della comorbilità e il volume della lesione T2.

Effetti diversi su base individuale

Un’ulteriore indagine sugli effetti clinici delle comorbilità su base individuale ha mostrato che i partecipanti con diabete avevano una velocità di deambulazione significativamente inferiore e una destrezza manuale (in entrambi i casi P < 0,0001), e anche la velocità di elaborazione era più bassa, in misura minore (P = 0,05), rispetto ai pazienti con SM ma senza diabete.

L’ipertensione, ha fatto notare Fitzgerald, non ha mostrato alcuna associazione significativa con nessuna delle tre misure. E mentre la dislipidemia non era legata a una significativa riduzione della velocità di deambulazione, la destrezza manuale (P = 0,01) e la velocità di elaborazione(P = 0,006) erano significativamente inferiori. In termini di risultati di neuroimaging con le comorbilità individuali, il diabete da solo è stato associato a valori inferiori significativamente più bassi di parenchima cerebrale (P = 0,004), materia grigia (P = 0,03) e materia grigia corticale(P = 0,05).

L’ipertensione è stata solo significativamente associata al volume della lesione T2 (P = 0,01), mentre la dislipidemia è stata collegata a una frazione inferiore di parenchima cerebrale (P = 0,04), materia grigia (P = 0,04) e materia grigia corticale(P = 0,01).

I risultati mostrano che «l’onere generale della comorbilità vascolare può contribuire a ridurre le prestazioni neurologiche, nonché a ridurre i volumi del compartimento del cervello e della materia grigia» ha concluso Fitzgerald. La ricercatrice ha aggiunto che restano aperte alcune domande chiave, che includono il ruolo della comorbilità vascolare nella predizione della progressione dei sintomi.

Inoltre, ha detto, «una limitazione è che lo studio è stato trasversale, quindi la valutazione della comorbilità vascolare e dei risultati della SM, inclusi il volume cerebrale e la neuroperformance, si è verificata allo stesso tempo: dunque è difficile dire se la comorbilità vascolare può prevedere il cambiamento degli esiti della SM» ha detto. «Speriamo di esplorare in studi futuri se una gestione ottimale della comorbilità nelle persone con SM possa mitigare alcune delle potenziali associazioni». In ogni caso, Fitzgerald ha sottolineato che i risultati suggeriscono la necessità per i medici di mantenere le comorbilità sotto controllo nella gestione dei pazienti con SM.

«Penso che lo screening per il diabete o la dislipidemia possa essere utile, poiché questi disturbi possono essere sottodiagnosticati» ha commentato Fitzgerald. «Può anche essere importante sottolineare il mantenimento di un peso sano» ha osservato Fitzgerald «dal momento che essere obesi o in sovrappeso è fortemente associato allo sviluppo di comorbilità vascolare ed è stato anche collegato a peggiori esiti di SM negli studi longitudinali».