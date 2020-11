Previsioni meteo 23 novembre: piogge su Calabria e Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 22 novembre: tempo stabile su tutta l’Italia ad eccezione di Calabria e Sicilia dove saranno possibili piogge e temporali

Inizio di settimana con condizioni meteo ancora perturbate al meridione, in particolare su Sicilia e Calabria che nel corso del fine settimana sono state colpite da piogge e locali nubifragi come nel Crotonese. La giornata di oggi non farà eccezione, con rischio di precipitazioni su queste aree del Paese mentre nel resto della Penisola il clima sarà asciutto con l’anticiclone in rinforzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino a venerdì non avremo variazioni di rilievo, con tempo stabile su quasi tutta la Penisola ad eccezione della Sicilia e parte della Calabria che fino a mercoledì dovranno fare i conti con il maltempo. A seguire arrivano ulteriori conferme per un deciso peggioramento nel corso del prossimo weekend, con piogge e temporali al Centro e al Sud.

Intanto per oggi, lunedì 23 novembre, al Nord Italia mattino nuvolosità irregolare su coste adriatiche ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora nubi sparse localmente anche compatte al Nord-Est e Lombardia ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori, innocui addensamenti solo su Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio nubi sparse su Toscana e Marche ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare con deboli piogge sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso in Sardegna. Al pomeriggio ancora locali piogge sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata nessuna variazione con nuvolosità irregolare alternata a schiarite ma con tempo stabile, residue piogge sulla Sicilia.

Temperature minime e massime in aumento sulle regioni del Centro e del Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.