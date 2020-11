Florida: salva cucciolo da alligatore, il video è virale

Sta facendo il giro del mondo il video di uomo che combatte contro un (piccolo) alligatore per salvare un cucciolo dalle sue fauci.

Il 74enne Richard Wilbanks di Estero, in Florida, stava portando a spasso il suo cane di nome Gunner nei pressi di un laghetto quando improvvisamente un alligatore è uscito dall’acqua e in un lampo ha agguantato il cucciolo di 3 mesi, iniziando a trascinarlo nello stagno.

Non ci ha pensato due volte, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), e ha seguito il predatore in acqua, combattendo contro di lui per liberare il cagnolino. Alla fine è riuscito ad aprirgli le fauci, permettendo al cucciolo di scappare.

“E’ uscito dall’acqua come un missile”, ha detto Wilbanks in un’intervista alla CNN. “Non avrei mai pensato che un alligatore potesse essere così veloce”.

L’alligatore era molto piccolo, non arrivava ad un metro, ma la difficoltà è stata quella di aprirgli le fauci (oltre ad avere il coraggio di farlo!) . Il cucciolo Gutter sta bene, ha riportato solo una leggera ferita su una zampa.