Zampa apre a spostamenti tra regioni a Natale

Il sottosegretario Zampa apre a possibili deroghe agli spostamenti tra le regioni a Natale: “Ma a Capodanno niente feste private o in piazza”

“Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio. Immagino che si possa dire cinque, sei persone al massimo tra gli affetti più cari ma è ovvio che non sarà possibile controllarlo, quindi a tutti verrà chiesto di limitare il più possibile le persone che si riuniscono. Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra Regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe”.

Così, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), il sottosegretario del ministero della Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo Sabato’ su La7.

“A Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazza e feste come negli anni passati, saranno adeguatamente normati anche quei giorni. Come governo dobbiamo avere un atteggiamento molto rigoroso e, a differenza di questa estate, non ci saranno deroghe perché non possiamo immaginare una terza ondata”, aggiunge Zampa.