Ognibene online con il nuovo singolo “Eternità”: il brano è estratto dal disco “Il varietà sulla natura umana Vol. 1” (LaPop)

Torna in rotazione radiofonica Ognibene con il nuovo singolo “Eternità”, una ballata indie pop dolce e poetica, che in questi tempi così complessi e densi di incertezza apre la mente e scalda un po’ il cuore, regalando a chi ascolta qualche minuto di tenerezza. Scritto in collaborazione con l’autore e amico Simone Pozzati, il singolo è il quarto estratto dall’EP “Il varietà sulla natura umana vol. 1” (LaPOP 2020), già disponibile sulle piattaforme digitali.

“Eternità” è un brano autentico e sinceramente romantico che sottolinea come tutto segua meccaniche cosmiche a noi sconosciute. Di come nel buio possiamo affidarci a quel bagliore che ci guida verso il nostro destino, un amore nuovo o una nuova vita.

“Questa canzone è il mio regalo di benvenuto al mondo per mio figlio.” afferma l’artista “Dentro c’è amore puro, non quello stereotipato ma proprio quello che commuove. È senza ombra di dubbio il brano che meglio rappresenta il mio presente come persona”.

BIOGRAFIA

OGNIBENE, all’anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe ’86 nato e cresciuto nella suadente cittadina emiliana di Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che, unita al suo romanzare, lo porta a sviluppare l’arte della scrittura musicale. Suona e canta per undici anni con i REMIDA, band modenese con la quale realizza tre album, diversi successi radiofonici e quattro tour nazionali. Dopo la lunga esperienza nei REMIDA, OGNIBENE da una svolta alla sua carriera musicale e si scopre cantautore, intraprendendo un nuovo percorso solista sancito nel 2020 dall’uscita del suo progetto d’esordio: “Il varietà sulla natura umana vol. 1” edito LaPOP.

Spotify: https://spoti.fi/36s5Y4A