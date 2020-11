Covid: vaccino AstraZeneca efficace anche negli anziani

Il vaccino Covid di AstraZeneca ha mostrato buoni risultati in termini di sicurezza e immunogenicità in adulti anziani sani, dai 56 anni in su

Il vaccino di AstraZeneca contro la SARS-CoV-2 mostra risultati simili in termini di sicurezza e immunogenicità in adulti anziani sani (dai 56 anni in su) a quelli osservati in adulti di età compresa tra i 18 e i 55 anni. I promettenti risultati dello studio di fase II sono stati pubblicati su The Lancet.

Lo studio ha messo in evidenza anche come il vaccino causi pochi effetti collaterali e induca risposte immunitarie in entrambe le parti del sistema immunitario in tutte le fasce d’età e a dosi basse e standard – provocando una risposta delle cellule T entro 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione (cioè, una risposta immunitaria cellulare, potrebbe trovare e attaccare le cellule infettate dal virus), e una risposta anticorpale entro 28 giorni dalla dose di richiamo della vaccinazione (cioè la risposta immunitaria umorale che serve per trovare e attaccare il virus quando circola nel sangue o nel sistema linfatico).

Sono in fase finale anche gli studi di fase 3 condotti per confermare questi risultati – così come l’efficacia del vaccino nella protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2 – in una più ampia popolazione di persone, compresi gli anziani con patologie concomitanti.

L’autore principale dello studio, Andrew Pollard professore dell’Università di Oxford, Regno Unito, afferma: “Le risposte immunitarie dei vaccini sono spesso ridotte negli adulti più anziani perché con l’età il sistema immunitario si deteriora gradualmente, il che lascia anche gli adulti più anziani più suscettibili alle infezioni. Di conseguenza, è fondamentale che i vaccini COVID-19 siano testati in questo gruppo che è anche un gruppo prioritario per l’immunizzazione”.

Aggiunge il coautore Maheshi Ramasamy, Università di Oxford, Regno Unito: “Le robuste risposte anticorpali e le risposte delle cellule T viste nelle persone anziane arruolate nel nostro studio sono incoraggianti. Le popolazioni a maggior rischio di malattia grave COVID-19 includono le persone con condizioni di salute esistenti e gli adulti anziani. Speriamo che questo significhi che il nostro vaccino contribuirà a proteggere alcune delle persone più vulnerabili della società, ma saranno necessarie ulteriori ricerche prima di poterne essere sicuri”.

Il nuovo studio è il quinto studio clinico pubblicato su un vaccino contro la SARS-CoV-2 testato su una popolazione adulta più anziana. Anche altri vaccini COVID-19 hanno dimostrato di generare risposte immunitarie negli adulti più anziani, ma può essere difficile confrontare i risultati tra i diversi studi.

Uno studio ha dimostrato risposte immunitarie simili in adulti giovani e anziani (vaccino Moderna mRNA), mentre altri studi hanno suggerito risposte misurate più basse in adulti anziani, rispetto ad adulti più giovani che ricevono lo stesso vaccino (vaccino adenovirus-vettore a dose singola CanSino, vaccino mRNA Pfizer/BioNTech e vaccino virale inattivato SinoPharm/Beijing Institute of Biological Products).

Nella fase 2 pubblicata su The Lancet, 560 partecipanti (160 di età compresa tra i 18 e i 55 anni, 160 di età compresa tra i 56 e i 69 anni e 240 di età superiore ai 70 anni) sono stati divisi in 10 gruppi [2] e hanno ricevuto il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 a dose bassa o standard, o un vaccino di controllo (il vaccino coniugato meningococcico). Anche i partecipanti di età superiore ai 55 anni sono stati divisi in gruppi e hanno ricevuto una singola dose di vaccino, oppure due dosi a 28 giorni di distanza l’una dall’altra.

Il reclutamento degli studi si è verificato durante un blocco nazionale nel Regno Unito, quando è stato consigliato agli individui vulnerabili di autoisolarsi. Per questo motivo, lo studio include solo i partecipanti sani e non quelli con comorbilità o fragili. Prima di ricevere il vaccino, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a un esame del sangue per determinare se erano stati precedentemente infettati dalla SARS-CoV-2. Coloro che avevano gli anticorpi per la SARS-CoV-2 sono stati esclusi, ad eccezione dei 18-55 anni nei gruppi di vaccini a doppia dose standard.

Dopo la vaccinazione, i partecipanti sono stati osservati per un minimo di 15 minuti in caso di eventi avversi immediati e i partecipanti hanno registrato gli eventi avversi per sette giorni. I partecipanti continueranno ad essere monitorati per eventuali eventi avversi gravi per un anno dopo la vaccinazione finale (i dati relativi all’anno non sono ancora disponibili).

I partecipanti di età compresa tra i 18 e i 55 anni che hanno ricevuto due dosi standard del vaccino Oxford COVID-19 e tutti i partecipanti di età pari o superiore ai 56 anni hanno fatto valutare le loro risposte immunitarie il giorno della vaccinazione, quindi 1, 2 e 4 settimane dopo la prima e la seconda vaccinazione.

Le reazioni avverse al vaccino ChAdOx1 nCoV-19 sono state lievi (gli effetti più comuni sono stati dolore e tenerezza, affaticamento, mal di testa, febbre e dolore muscolare), ma più comuni di quanto si sia visto con il vaccino di controllo. Tredici eventi avversi gravi si sono verificati nei sei mesi successivi alla prima dose, nessuno dei quali è stato correlato a nessuno dei due vaccini di studio.

Gli effetti avversi erano meno comuni negli adulti più anziani che negli adulti più giovani (entro sette giorni da una dose standard di ChAdOx1 nCoV-19, sintomi locali come dolore temporaneo, tenerezza, arrossamento e gonfiore al sito dell’iniezione si sono verificati nell’88%, 43/49 18-55 anni, 73%, 22/30 56-69 anni, e 61%, 30/49 persone di 70 anni o più. Entro 7 giorni dall’iniezione, sintomi sistemici come stanchezza temporanea, mal di testa, malessere, febbre e dolori muscolari si sono verificati nell’86%, 42/49 di età compresa tra i 18 e i 55 anni, 77%, 23/30 di età compresa tra i 56 e i 69 anni, e 65%, 32/49 persone di età compresa tra i 70 e gli 80 anni.