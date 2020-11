Young Signorino racconta il nuovo disco “Calmo”

Young Signorino pubblica il nuovo album “Calmo”. Il rapper racconta il suo lavoro di debutto: “Questo disco è la mia rivincita”

Dopo aver stupito con singoli come “Mmh Ha Ha Ha” e “La danza dell’ambulanza”, Young Signorino fa il grande passo e pubblica il suo primo album ufficiale, “Calmo”.

Un titolo che è una dichiarazione di intenti per l’artista classe 1998. Un monito a se stesso e ai suoi fan su come affrontare le sfide della vita. Dieci le tracce anticipate dai singoli “Fumo e Fuggo” e “Mon Amour”, che come ha raccontato Signorino a Diregiovani (www.diregiovani.it) sono tutte “storie che ho vissuto o che stavo vivendo con la creazione del disco”. Il rapper, al secolo Paolo Caputo, racconta il suo stato d’animo attuale tra sonorità eteree e delicate, tipiche del genere cloud: “Nell’ultimo anno mi sono detto di restare calmo davanti ogni ostacolo o problema che avrei incontrato. È nato così il concept del disco”.

E il cambiamento, sia personale che musicale, è il filo conduttore di questo lavoro. “L’esperienza del matrimonio (Signorino si è sposato due anni fa, ndr) mi ha aperto a questo panorama della musica nuova – spiega – e anche al raccontare più me stesso. Prima vivevo in un altro modo e non avrei potuto raccontare questo concetto (la calma, il cambiamento ndr.) nell’album”.

Con una nuova attitude, Young Signorino ne è certo, questo album è la sua “rivincita”: “Non ho avuto un passato tanto bello, quindi, esprimermi così in un disco che le persone ascolteranno mi fa sentire bene e mi fa sentire di aver preso una rivincita con me stesso”. Il messaggio che ne esce è per Paolo sicuramente positivo: “Non arrendersi, inseguire i propri sogni, non farsi abbattere da nessuno e di restare appunto calmi”.