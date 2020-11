Sclerosi multipla: ocrelizumab efficace dopo 6 anni

Sclerosi multipla primariamente progressiva: ocrelizumab mantiene i benefici dopo 6 anni di trattamento secondo i risultati dello studio ORATORIO

Durante un’estensione in aperto dello studio ORATORIO, i pazienti con sclerosi multipla (SM) primaria progressiva (SMPP) trattati in modo continuativo con ocrelizumab hanno riscontrato maggiori benefici per quanto riguarda le misure di progressione della malattia rispetto ai pazienti che sono passati dal placebo. I risultati sono stati pubblicati online su “The Lancet Neurology”.

Le evidenze dello studio ORATORIO

«Il periodo in doppio cieco dello studio ORATORIO ha stabilito ocrelizumab come il primo trattamento a mostrare un beneficio sulla progressione della disabilità e sulle misure di risonanza magnetica (RM) nei pazienti con SMPP» ricordano gli autori, guidati da Jerry S. Wolinsky, professore emerito presso la McGovern Medical School dell’University of Texas Health Science Center, a Houston.

«Dopo il completamento del periodo in doppio cieco e l’apertura del cieco dei centri di studio, i pazienti potevano entrare in una fase di estensione in aperto, lungo un periodo di controllo esteso» aggiungono. ORATORIO era uno studio di fase 3 in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, condotto in 182 sedi in 29 paesi. Ha arruolato adulti di età pari o inferiore a 55 anni con punteggi EDSS (Expanded Disability Status Scale) compresi tra 3 e 6,5.

All’inizio del periodo in doppio cieco, i ricercatori hanno assegnato in modo randomizzato 488 pazienti al gruppo di trattamento e 244 al gruppo placebo. Sono stati esclusi i pazienti precedentemente trattati con terapie mirate alle cellule B o altri farmaci immunosoppressori, nonché i soggetti con una storia di malattia recidivante-remittente, secondaria progressiva o recidivante progressiva.

I dati dell’estensione in aperto

Tra tutti i pazienti assegnati in modo randomizzato al gruppo intent-to-treat, 544 hanno completato il periodo in doppio cieco fino alla 144a settimana; 527 hanno iniziato la fase di estensione in aperto e 451 vi stavano ancora partecipando al momento della pubblicazione. I ricercatori hanno analizzato i dati dell’estensione in aperto dopo 6,5 anni di studio; un anno di studio era pari a 48 settimane di calendario.

I pazienti hanno ricevuto valutazioni RM al giorno 1 e alle settimane 48, 96 e 144 dell’estensione in aperto. Wolinsky e colleghi hanno raccolto nuovi dati basali all’inizio dell’estensione e hanno utilizzato le stesse misure dello studio di fase 3 per valutare la progressione della malattia, che includeva:

un aumento del punteggio EDSS;

un aumento pari o superiore al 20% nel tempo di completamento del 9-Hole Peg Test (9HPT);

un aumento pari o superiore del 20% del tempo di completamento del test Timed 25-Foot Walk (T25FW);

un aumento della progressione composita, che i ricercatori hanno definito come il primo caso di una qualsiasi di queste misure, osservate per un periodo di almeno 24 settimane.

I ricercatori hanno anche aggiunto una misura di risultato del tempo a un punteggio EDSS pari o superiore a 7, considerato “una pietra miliare della disabilità clinica chiave per i pazienti con SM”, in quanto implica il fatto che il paziente richieda una sedia a rotelle.

I pazienti che hanno avviato il trattamento con ocrelizumab nella fase iniziale dello studio hanno avuto esiti migliori rispetto ai pazienti che erano originariamente nel gruppo placebo, in particolare per quanto riguarda la maggior parte delle misure di progressione della disabilità confermata a 24 settimane: EDSS (51,7% vs 64,8%; P = 0,0018), 9HPT (30,6% vs 43,1%; P = 0,0035), T25FW (63,2% vs 70,7%; P = 0,058), progressione composita (73,2% vs 83,3%; P = 0,0023) e il tempo per richiedere una sedia a rotelle (11,5% vs 18,9%, P = 0,0274).

Anche la variazione percentuale del volume delle lesioni RM dal basale alla fine dello studio è stata inferiore nei pazienti che hanno iniziato il trattamento con ocrelizumab prima rispetto a quelli che avevano originariamente ricevuto placebo, relativamente sia alle lesioni T2 (0,45% contro 13%, P <0,0001) che alle ipointense T1 (36,68 % vs 60,93%, P <0,0001).

Profilo di sicurezza simile al trial di origine

Wolinsky e colleghi hanno definito il profilo di sicurezza di ocrelizumab “rassicurante” per i pazienti con SMPP, sottolineando che rispecchiava dati simili a lungo termine della SM recidivante. Tra i pazienti che hanno ricevuto ocrelizumab in entrambe le fasi dello studio, il tasso di eventi avversi è stato di 238,09 per 100 pazienti/anno (IC 95%, 232,71-243,57) mentre il tasso di eventi avversi gravi è stato 12,63 (IC 95%, 11,41-13,94) per 100 pazienti/anno.

Gli eventi avversi gravi più comuni sono state infezioni severe, che si sono verificate a un tasso di 4,13 per 100 pazienti anno (95% CI, 3,45-4,91). Gli autori non hanno osservato nuovi segnali di sicurezza rispetto alla fase in doppio cieco dello studio. Secondo i ricercatori, ORATORIO è il primo studio terapeutico a dimostrare un beneficio clinico per quanto riguarda la progressione della disabilità tra i pazienti con SMPP, sebbene esigenze non soddisfatte siano rimaste per i pazienti con SM.

«Nonostante questo studio mostri il beneficio di un intervento precedente con ocrelizumab nella SMPP, la progressione rimane un’importante esigenza insoddisfatta nella SM» scrivono gli autori. «Ulteriori ricerche dovrebbero concentrarsi su come i potenziali benefici descritti in questo studio possano essere migliorati, in particolare su periodi di tempo più lunghi».

Riferimento bibiliografico:

Wolinsky JS, Arnold DL, Brochet B, Hartung HP, Montalban X, Naismith RT, Manfrini M, Overell J, Koendgen H, Sauter A, Bennett I, Hubeaux S, Kappos L, Hauser SL. Long-term follow-up from the ORATORIO trial of ocrelizumab for primary progressive multiple sclerosis: a post-hoc analysis from the ongoing open-label extension of the randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2020 Oct 29. [Epub ahead of print] doi: 10.1016/S1474-4422(20)30342-2. leggi