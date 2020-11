Previsioni meteo 21 novembre: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 21 novembre: la perturbazione si sposta sulle regioni meridionali dove avremo piogge e forti vènti

Condizioni meteo autunnali sull’Italia in queste ore per l’arrivo di una perturbazione che già dalla giornata di ieri ha portato piogge, temporali e la neve lungo l’Appennino a quote anche inferiori ai 1000 metri. Le temperature hanno subìto inoltre un brusco calo, con valori inferiori anche di 10° rispetto a giovedì, a causa di forti correnti nord-orientali. Nella giornata di oggi la perturbazione scivolerà verso il meridione, dove avremo piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia mentre al Centro il tempo migliorerà.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo insisterà anche nel corso del fine settimana sulle regioni del Sud. Al Nord e al Centro avremo invece cieli sereni grazie a un inizio di rimonta anticiclonica. L’alta pressione tornerà protagonista all’inizio della prossima settimana, mentre si intravede un nuovo peggioramento per gli ultimi giorni del mese. Considerata la distanza temporale, serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, sabato 21 novembre, al Nord Italia al mattino cieli prevalentemente sereni su tutti i settori. Al pomeriggio tempo stabile con qualche velatura al nord-ovest. In serata non sono attese variazioni di rilievo con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

Al Centro al mattino nubi sparse su Lazio e Abruzzo ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori Adriatici. In serata schiarite ovunque, qualche nube ancora sull’Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge anche intense specie su Calabria e Sicilia, pioviggini sulla Puglia. Nel pomeriggio tempo ancora perturbato con precipitazioni diffuse, variabilità asciutta su Campania, Molise e Sardegna. In serata residue piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Nevicate in Appennino fino a 1000 metri.

Temperature minime e massime in ulteriore lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.