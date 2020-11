Previsioni meteo 20 novembre: arrivano freddo, piogge e neve

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 novembre: tempo instabile al Centro e al Sud con piogge, neve sull’Appennino e calo delle temperature

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore a causa del cedimento dell’anticiclone. Nella giornata di oggi infatti avremo un deciso cambiamento al Centro e al Sud con l’arrivo di piogge e neve sugli Appennini anche sotto ai 1000 metri di quota. Le temperature infatti subiranno un brusco calo, e nel corso del weekend in montagna potranno scendere anche sotto zero.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo, come annunciato, durerà per tutto il weekend e le regioni più interessate saranno quelle centro-meridionali. Al Nord infatti il tempo sarà asciutto e soleggiato. All’inizio della prossima settimana avremo invece il ritorno dell’anticiclone per una nuova fase stabile che dovrebbe durare almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, venerdì 20 novembre, al Nord Italia maltempo al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse e neve in Appennino, verso un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge. Sul resto del nord Italia giornata stabile con sole prevalente specie nella seconda parte della giornata. Neve oltre 800 metri di quota.

Maltempo diffuso sulle regioni centrali italiane con piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio, fenomeni più intensi sulle regioni adriatiche. Neve in arrivo sull’Appennino dai 1400 metri di quota in calo fino a 800 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo in serata o nottata.

In Toscana molte nuvole al mattino su tutti i settori con piogge diffuse generalmente di debole intensità; nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse su tutta la regione, più intensi sui settori meridionali. Rapido miglioramento dalla serata.

Al Sud e sulle Isole la giornata inizierà con condizioni meteo in gran parte stabili, solo delle locali piogge in Campania, Sardegna e Molise. Peggioramento in arrivo dal pomeriggio con piogge, temporali e raffiche di vento nonché neve in Appennino con i fiocchi fino a 1000 metri di quota.

In Calabria isolate piogge al mattino sulle coste tirreniche, asciutto altrove con molte nubi sparse; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutto il territorio e saranno più intensi sulla costa ionica. Peggiora ulteriormente in serata con temporali sparsi.

Temperature in forte calo sull’Italia, specie nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.