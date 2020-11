Matteo Romano debutta su Spotify con “Concedimi” e conquista tutti: l’artista classe 2002 pubblica il brano virale ancor prima dell’uscita grazie ai social

È online da poco più di 24 ore ma è già un successo su Spotify. Matteo Romano debutta oggi con il singolo “Concedimi” ed ha già superato i 40mila ascolti sulla piattaforma. Complice del risultato la piccola anticipazione che l’artista classe 2002 aveva pubblicato sui social facendo diventare una hit il brano prima ancora della sua pubblicazione.

“Concedimi”, infatti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) aveva generato 166mila followers, 2milioni di “mi piace” e 1.3milioni di views su Tik Tok. E ancora oltre 1.7milioni di visualizzazioni su YouTube con il video non ufficiale.

“Concedimi”, scritta da Matteo Romano con Stefano Giuliano, composta sempre da Matteo e prodotta presso i Lobster Studio, è un’intensa ballata composta durante il lockdown di marzo, che parla di un amore immaginario, in cui ci si continua a convincere del fatto che la persona di cui si è innamorati possa ricambiare, per poi finire per illudersi

un’ennesima volta.

“Se tutto questo si è realizzato è solo grazie alle persone che hanno sostenuto fin dall’inizio questo progetto. Ho desiderato tanto riuscire a far ascoltare questo brano per intero – racconta Matteo Romano – Spero che questo primo passo possa rappresentare l’inizio di un percorso artistico e professionale. Dedico questa canzone a tutti coloro che hanno permesso che diventasse realtà”.