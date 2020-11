Hyrule Warriors: L’era della calamità arriva su Switch

Hyrule Warriors: L’era della calamità da oggi in esclusiva Switch. Scopri cosa è successo 100 anni prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Si torna indietro nel tempo con Hyrule Warriors: l’era della Calamità, da oggi disponibile in esclusiva Nintendo Switch. Ambientato 100 anni prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il titolo porta i giocatori ai tempi della Grande Calamità, partecipando a battaglie epiche sullo sfondo di luoghi familiari di Hyrule prima che venissero distrutti.

Il gioco vede protagonisti personaggi riconoscibili di The Legend of Zelda: Breath of the Wild come Link e Zelda. Così come altri personaggi tra cui i quattro Campioni, che saranno giocabili per la prima volta nella serie Hyrule Warriors.

Hyrule Warriors: l’era della Calamità come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), offre un gameplay familiare ai fan dei giochi Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. Incentrato sull’esecuzione di combo e abilità speciali, il gameplay ricco di azione è frenetico e strategico, perfetto per i giocatori che cercano un gioco d’azione intenso e non-stop con legami diretti con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.