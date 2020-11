Farmaci biotech: Novo Nordisk compra Emisphere

Industria farmaceutica: Novo Nordisk ha acquisito Emisphere Technologies e la sua innovativa tecnologia di delivery per farmaci biotech orali

Con un esborso di 1,8 miliardi di dollari la danese Novo Nordisk ha acquisito Emisphere Technologies per far sua l’innovativa tecnologia di delivery per farmaci biotech orali sviluppata dall’azienda. Dopo aver ottenuto l’approvazione della formulazione orale di semaglutide, adesso Novo punta ancora di più sulla strada di sviluppare farmaci orali partendo da prodotti biologici, fino a ora disponibili solo per via parenterale.

Conosciuta come Eligen SNAC, la tecnologia utilizza un eccipiente che migliora l’assorbimento per portare i farmaci in forma orale, ha detto Novo in un comunicato. In particolare, permette alle molecole dei farmaci, come i grandi peptidi e le proteine, di muoversi attraverso le membrane biologiche come quelle del tratto gastrointestinale.

Novo ha recentemente utilizzato questa tecnologia sotto licenza per sviluppare il suo farmaco per il diabete, Rybelsus, il primo e unico farmaco GLP-1 disponibile per via orale approvato per controllare la glicemia nei pazienti con diabete di tipo 2.

Novo prevede di acquisire tutte le azioni in circolazione di Emisphere per 1,35 miliardi di dollari e assumerà gli obblighi di royalty su Eligen SNAC, per un valore di 450 milioni di dollari, a favore del maggiore azionista di Emisphere, MHR Fund Management.

Una volta conclusa l’acquisizione, Novo non sarà più soggetta al pagamento delle future royalty di Eligen SNAC. Ma, cosa ancora più importante, Novo mira ad utilizzare la tecnologia per espandere la sua offerta di prodotti biologici per via orale nel campo del diabete e di altre malattie.

A tal fine, l’azienda farà “investimenti significativi” nella piattaforma. Ha già circa 100 scienziati che lavorano presso la sua sede di Copenhagen per contribuire a rafforzare la sua offerta di antidiabetici in compresse, ha dichiarato Novo all’agenzia Reuters.

“Sviluppando ulteriormente la tecnologia, speriamo in futuro di produrre il farmaco in modo più economico rispetto ad oggi, permettendoci così di penetrare più mercati e di dare un più ampio accesso ai farmaci per il diabete”, ha detto il capo della Ricerca e Sviluppo Mads Krogsgaard Thomsen, responsabile della ricerca e sviluppo.

Novo per molti anni ha lavorato per sviluppare una formulazione di insulina per via orale prima di passare a Rybelsus, noto anche come semaglutide orale.

Dopo l’approvazione del farmaco GLP-1 nel settembre 2019, Novo ha definito Rybelsus un “Santo Graal” del diabete, grazie al suo singolo dosaggio giornaliero, un notevole vantaggio rispetto alle GLP-1 iniettabili e SLGT2, due delle più popolari classi di trattamenti non insulinici per il diabete.

Come funziona la tecnologia di Emisphere

L’ampia piattaforma proprietaria di Emisphere per la somministrazione orale di farmaci per via orale offre un significativo aumento della biodisponibilità. facilita l’assorbimento potenziato di molecole piccole e grandi senza alterarne la forma chimica, l’integrità biologica o le proprietà farmacologiche. E’ particolarmente utile per la somministrazione orale di peptidi, proteine, oligonucleotidi e oligosaccaridi. Utilizza agenti di somministrazione o “vettori” per consentire il trasporto delle molecole terapeutiche attraverso le membrane biologiche come quelle del tratto gastrointestinale e permettere ai farmaci di esercitare l’effetto farmacologico desiderato. In definitiva, permette di passare dai farmaci iniettabili a quelli orali.

L’azienda americana vanta una biblioteca di circa 4000 vettori di cui un numero selezionato è ben caratterizzato e che sono stati utilizzati in clinica. I vettori non hanno un’attività farmacologica nota nelle quantità utilizzate per migliorare la somministrazione dei farmaci per via orale e quindi possono essere considerati eccipienti.