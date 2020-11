Electroclassic Festival torna in streaming

Talk e musica dal vivo in streaming all’Electroclassic Festival: la rassegna ha in programma otto appuntamenti gratuiti dal 22 al 29 novembre

Se non ne avete sentito parlare, arriva la giusta occasione per scoprire e “vivere” l’Electroclassic Festival. La rassegna musicale ha esordito con l’edizione numero uno lo scorso anno e torna, dal 22 al 29 novembre, con otto appuntamenti – gratuiti – in diretta streaming. Electroclassic Festival è musica dal vivo in cui le tecnologie digitali vengono utilizzate per arricchire la personalità degli strumenti acustici, è ricerca sul suono in senso armonico e creatività per un pubblico curioso alla ricerca di musica nuova di qualità.

Con base Milano questa nuova edizione del festival è davvero aperta a tutti.

Ideato e diretto da Floraleda Sacchi (artista pluripremiata e vincitrice di un Latin Grammy) in collaborazione con Piero Chianura (fondatore di BIGBOX MAGAZINE ), Electroclassic Festival nasce con l’obiettivo di far incontrare l’elettronica con le sonorità degli strumenti tradizionali.

“Non potendo rinunciare a ciò che è umanità , consapevolezza e arte, abbiamo deciso di creare comunque, e al meglio delle nostre possibilità, eventi che avessero in questo momento un valore particolare pur rientrando in quella che è la direzione artistica di Electroclassic Festival – racconta Floraleda Sacchi – Riteniamo che l’energia magica che nasce tra esecutori e pubblico sia insostituibile. Purtroppo non potendo ospitare persone in sala, abbiamo optato per offrirvi delle serate in streaming e aggiungere una parte di intervista con i protagonisti che compensi, almeno in parte, quel magnetismo perso. Sempre per questa ragione non abbiamo cambiato gli spazi programmati per gli eventi: sono tutti luoghi speciali di Milano che cercheremo di farvi vivere anche a distanza”.

Gli appuntamenti per questo 2020, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ospitano quindi la musica dal vivo ma anche momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura . I protagonisti del Festival saranno artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. I protagonisti del Festival sarannoanche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli.