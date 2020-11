Speranza firma nuova ordinanza con misure per 6 regioni

Il Ministro della Salute Speranza firma nuova ordinanza: rinnovate misure per Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

“Saranno mesi non facili ma la luce in fondo al tunnel si vede. Presto la scienza ci offrira’ vaccini e cure nuove e nel giro di qualche mese ci troveremo a programmare un’uscita” dalla pandemia ha detto Speranza nei giorni scorsi.

Dal vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, tra il Governo e le Regioni, relativo al collocamento delle stesse nelle varie fasce, è arrivata la conferma: secondo quanto apprende la Dire che i parametri e il dpcm resteranno quelli in vigore fino alla scadenza del 3 dicembre. Da oggi fino a fine mese, inoltre, sarà istituito un tavolo tecnico di cui faranno parte, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e i tecnici del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le ulteriori proposte delle Regioni stesse.

Inoltre, le Regioni che provvederanno ad applicare in autonomia ulteriori misure restrittive potranno comunque chiedere i ristori. La riunione, sempre secondo quanto si apprende, si sarebbe conclusa con la massima collaborazione tra le parti e con l’appuntamento per la prossima conferenza Stato-Regioni che si terrà lunedì dalla sede della Regione Calabria.