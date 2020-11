“Goal!” è il nuovo singolo di Avincola

Avincola dà un calcio alla malinconia con il nuovo singolo “Goal!”: il nuovo brano è tra i 20 selezionati per la finale di Sanremo Giovani

per Leave Music, in distribuzione Believe, GOAL! , il nuovo singolo di Avincola. Il brano, di cui firma lui stesso testo e musica, è tra i 20 selezionati per la finale di Sanremo Giovani: il cantautore romano si esibirà su Rai1 nei prossimi giovedì durante AmaSanremo per contendersi un posto nella finale del 17 dicembre.

Ma conosciamolo più da vicino: a soli 21 anni Avincola pubblica un Ep di inediti, suscitando fin da subito l’attenzione della critica. Critica, che dopo poco gli attribuirà numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, il Premio Botteghe d’Autore, il Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013).

Sempre nel 2013, a marzo, si cimenta anche con l’arte cinematografica: è ospite del Cinema America dove presenta il suo docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo Romano”. Mentre nel 2014 esce l’album “Così canterò tra vent’anni” e l’anno seguente pubblica “KM28” (Helikonia).

Avincola ha dedicato gli ultimi anni alla ricerca di un nuovo sound: a gennaio 2019, inizia la collaborazione con l’etichetta Leave Music ed esce il singolo “Tra poco”, seguito nel dicembre dello stesso anno dal brano “Un Rider”. A maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.

Il suo percorso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è finora incrociato anche con artisti come Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos), Paolo Giovenchi, Fiorello e Edoardo De Angelis.

Oggi ci canta: “Magari domani cambiamo vita/ Che ne sai? Che ne sai?/ Dimmi che ne sai/ Magari faccio goal! Vinciamo la partita”.