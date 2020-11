GF Vip: Balotelli difende Enock da Selvaggia Roma

GF Vip, Balotelli difende Enock dopo le accuse di Selvaggia Roma: la nuova arrivata nella casa sostiene di aver baciato il fratello del calciatore

Selvaggia Roma è nella Casa più spiata d’Italia da poco più di una settimana ed ha già creato scompiglio tra i ‘vipponi’ di Alfonso Signorini.

A pochi minuti dal suo ingresso al Grande Fratello Vip ha lanciato la prima ‘bomba’: l’ex concorrente di Temptation Island, in cui ha partecipato insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo detto ‘Lenticchio’, ha dichiarato di aver avuto un flirt con Pierpaolo Petrelli, ‘amico speciale’ di Elisabetta Gregoraci. La Roma sostiene di aver scambiato due baci con l’ex velino.

I gieffini, in particolar modo l’ex Lady Briatore, non hanno fatto in tempo a digerire la notizia che Selvaggia ha lanciato un’altra ‘bomba’. La nuova concorrente ha dichiarato di essersi baciata con Enock in una discoteca di Roma e che in suo possesso ci sono degli screenshot relativi al flirt con il fratello di Mario Balotelli. Il concorrente nega queste presunte effusioni perché quando si sono incontrati lui era già fidanzato con Giorgia Migliorati. La new entry nel reality sostiene che Enock dovrebbe avere il coraggio di ammettere quello che è successo tra i due.

In difesa di Enock, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è intervenuto su Twitter Balotelli, che ha ‘cinguettato’:

“#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA! in bocca al lupo a tutti“.

Nella prossima puntata del #GFVip, in onda stasera in prima serata su Canale 5, scopriremo ulteriori dettagli sul presunto flirt tra Selvaggia Roma ed Enock.