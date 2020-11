Dalla Marmolada a Caorle: viaggi online in tempo di Covid

Viaggiare? Al momento è impossibile. Ecco perchè anche gli amanti dei viaggi (e magari della fotografia) in questa era di pandemia – tra lockdown e autocertificazioni– non possono far altro che trasformare la passione per l’avventura in tour virtuali, spulciando la rete a caccia di spunti e future destinazioni.

Ecco allora, dalla Marmolada ai Casoni di Caorle, una carrellata di sette bellezze naturali tra Veneto, Alto Adige e Piemonte, dove abbondano i parchi naturali e i luoghi, tra storia e cultura, che si sono meritati magari il riconoscimento di bellezza tutelata come patrimonio dell’Unesco. Si tratta di posti, spiega la Dire (www.dire.it), che si possono scoprire attraverso semplici escursioni a piedi, in barca o in funivia, dal mare fino agli oltre 3.000 metri delle Dolomiti. Luoghi in cui viaggiare (per ora) solo con la mente e un pc, aspettando di programmare la prossima vacanza.