Roberto Carlos regala maglie autografate per “I love football”

Roberto Carlos regala magliette autografate per “I love football”, concorso del Programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia”

“Tutti noi amiamo il calcio. Ma perché? Per me, è un ottimo modo per unire le persone e dimostrare che siamo tutti uguali. E tu cosa ne pensi?” scrive la leggenda del calcio Roberto Carlos sulla pagina del suo account personale.

L’essenza del nuovo concorso è che i partecipanti raccontano le loro storie sul perché amano il calcio, caricano foto o video sui social network Instagram, Facebook, Twitter con l’hashtag #ContestF4F, taggando lì i propri amici. Coloro che avranno raccontato le storie più interessanti a giudizio di Roberto Carlos riceveranno le magliette autografate dalla leggenda del calcio mondiale, il gioco da tavolo di Animalues e il simbolo internazionale del progetto: il braccialetto Football for Friendship

L’8a edizione del programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” ha un insolito carattere sia per gli organizzatori che per i partecipanti. Tutti gli eventi principali del programma si svolgono online, ma in questo formato gli organizzatori hanno trovato non solo il modo per mantenere le attività, ma anche nuove modalità di sviluppo. Nel 2020 il “Calcio per l’amicizia” riunisce un numero ancora maggiore di partecipanti, sono state create nuove attività che consentono a un grande numero di bambini di esprimersi, interessarsi al programma e a qualcuno di realizzare i propri sogni.

Il concorso si svolgerà fino al 30 novembre.

Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili sul canale YouTube “Football for friendship” e Instagram “Football for friendship”

Informazioni sul programma

Il programma sociale internazionale per bambini “Il calcio per l’amicizia” è organizzato da PAO “Gazprom” dal 2013. Nelle ultime sette edizioni il programma ha riunito più di 6 mila partecipanti e ha avuto oltre 5 milioni di sostenitori.

I partecipanti al programma, Giovani calciatori e Giovani giornalisti, sono ragazzi e ragazze di 12 anni, compresi quelli con disabilità. Come rappresentanti di diversi Paesi e culture, i Giovani calciatori si uniscono in formazioni miste e con il proprio esempio mostrano che nazionalità, sesso e possibilità fisiche non impediscono di giocare nella stessa squadra. I Giovani giornalisti illuminano gli eventi del programma nel centro stampa internazionale per bambini. Tutti i partecipanti ricevono lo status di Giovani ambasciatori e al loro ritorno a casa continuano a condividere l’esperienza acquisita con il “Calcio per l’amicizia” e promuovono i valori universali: l’amicizia, l’uguaglianza, la giustizia, la salute, la pace, la dedizione, la vittoria, la tradizione e l’onore.

Il “Сalcio per l’amicizia” è sostenuto da UEFA, FIFA, federazioni calcistiche e importanti club di calcio da tutto il mondo, fondazioni internazionali di beneficenza per bambini, atleti famosi ed esponenti del mondo dell’arte. Il progetto ha vinto numerosi premi internazionali e nazionali nei settori della responsabilità sociale, dello sport e della comunicazione, ivi incluso il record mondiale per la sessione di allenamento più multinazionale della storia del calcio.

Nel 2020 il “Calcio per l’amicizia” si svolgerà in formato online. La piattaforma digitale unirà più di 10 mila i giocatori di tutte le età e diventerò la base per eventi agonistici internazionali per bambini, ma anche spazio di gioco, dove chiunque sarà in grado di allenarsi, unirsi a formazioni internazionali miste e giocare al gioco preferito nel formato “Il calcio per l’amicizia” senza uscire di casa.

Risorse internet ufficiali del programma

Sito web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_per_l’amicizia