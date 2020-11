DJ Khaled presenta “From Milan with Love: Next Gen”: il 20 novembre 90 minuti di show digitale live per sostenere i talenti emergenti

Dopo l’enorme successo del pluripremiato evento digitale live andato in onda a Maggio 2020, AC Milan e Roc Nation presentano From Milan with Love: Next Gen”, un nuovo evento innovativo pensato per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo.

Lo speciale di 90 minuti, che andrà in onda gratuitamente il 20 novembre su TIDAL.com/ACMilan, acmilan.com, App AC Mlan, Milan TV e i canali ufficiali del Club oltre che su Weibo, Toutiao, Douyin, Dongquidi e WeChat, sarà presentato dal producer già vincitore del Grammy DJ Khaled.

Tra gli artisti musicali presenti, elenca la Dire Giovani (www.diregiovani.it): Axos, Anna, Daniella Mason, RezCoast Grizz, VEVNZ, Alita, Cocoa Sarai, Larruso, Bibi e Harlor. Saranno inoltre protagonisti numerosi esponenti della famiglia rossonera, tra cui i calciatori e le calciatrici della Prima Squadra. L’evento includerà anche il racconto degli incredibili percorsi di giovani talenti in altri campi come la video making, il food e il business.

From Milan with Love: Next Gen è stato creato dopo il successo di From Milan with Love, l’evento che ha reso omaggio ai lavoratori in prima linea in Italia e non solo, nel maggio 2020 durante il picco del COVID-19, raggiungendo un pubblico di milioni di spettatori attraverso canali lineari e digitali. Artisti del calibro di Alicia Keys, Robin Thicke e Kelly Rowland hanno partecipato all’evento che recentemente ha anche vinto il premio come “Best Live Experience 2020” dei Leaders of Sport.