Amazon e Negramaro insieme per i bambini

Amazon e Negramaro insieme per il futuro dei bambini: la collaborazione è un’iniziativa benefica a sostegno di Save the Children

Contrastare la povertà educativa, supportando i bambini nei loro percorsi formativi e aiutando le loro famiglie duramente colpite dalle conseguenze socio-economiche della pandemia Covid-19. Amazon.it collaborerà con i Negramaro per sostenere Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e per garantire loro un futuro.

La partnership fa parte dell’iniziativa benefica del colosso di e-commerce, che durante la stagione natalizia sosterrà oltre mille organizzazioni no profit mondiali attraverso donazioni di prodotti su larga scala ed eventi virtuali, a cui si uniranno numerose celebrity internazionali. Tra queste, l’attrice e modella Gabrielle Union negli Stati Uniti,Mitch Marner dei Toronto Maple Leafs in Canada, a Singapore l’attore e musicista Nathan Hartono. In Italia gli ambassador dell’iniziativa saranno i Negramaro, che sosterranno ‘Riscriviamo il Futuro’, il programma di Save The Children per combattere la povertà educativa e ridare opportunità e speranza ai bambini che vivono nei contesti più fragili e che sono stati duramente colpiti dagli effetti della pandemia.

“Non conosciamo modo migliore per riscrivere il futuro del pianeta se non partendo dai bambini e, soprattutto, dalla loro educazione scolastica. Chi più sa, più può. Ma soprattutto conosce meglio se stesso, il suo posto nel mondo, il significato ultimo del suo agire”, affermano i Negramaro. “Per questo, noi adulti dobbiamo impegnarci concretamente affinché tutti i bambini della Terra abbiano la migliore Scuola possibile. Per questo, dobbiamo sostenerli sempre, fino in fondo, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Per questo, dobbiamo accompagnarli nella ricerca della loro personale felicità, spesso purtroppo sepolta sotto la povertà, fino al raggiungimento della ricchezza più grande: la consapevolezza che solo la cultura emancipa dal bisogno, contribuendo alla realizzazione di un mondo libero, che non ha più bisogno di essere salvato”.

Amazon.it ha già donato 200.000 euro in prodotti a sostegno del progetto ‘Riscriviamo il Futuro’. Chiunque lo desideri può supportare Save the Children donando uno o più articoli inclusi nella Lista dei Desideri dell’Organizzazione, raggiungibile dalla pagina www.amazon.it/deliveringsmiles.