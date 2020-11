“Se un senso c’è” è il nuovo singolo di Holden: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Se un senso c’è”, il nuovo singolo di Holden. Il singolo segue il successo di brani come “Cadiamo Insieme”, “Non Fa Per Me”, entrambi con oltre 10 milioni di stream su Spotify, e “Na Na Na”, già certificato disco d’oro.

“Se un senso c’è”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata scritta durante le prime settimane di confinamento e racconta in musica il senso di smarrimento provato al termine di una relazione che tanto ha dato, ma che altrettanto ha anche tolto. Il vuoto che si viene a creare con l’assenza della persona amata è incolmabile e sembra essere sempre più difficile ritrovare il senso e lo scopo dei propri giorni e gesti quotidiani.

“Ho perso me per avere te e non mi stava più bene, così nasce ‘Se un senso c’è’ – ha spiegato Holden, all’anagrafe Joseph Carta- è una domanda che mi faccio, quale e dove sia il senso delle bugie, del perché ci sentivamo costretti a dover tenere appeso quel post-it. Non lo so se esiste un senso, ma se c’è, non importa più”.