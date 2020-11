Previsioni meteo 18 novembre: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 novembre: fine dell’ondata di maltempo con le ultime piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo il passaggio di una perturbazione che tra lunedì e la giornata di ieri ha interessato praticamente tutta la Penisola. Nella giornata di oggi il tempo risulterà stabile su tutte le regioni settentrionali e centrali, mentre al meridione avremo precipitazioni residue su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la seconda parte della settimana vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti specialmente nel weekend: venerdì un nucleo instabile raggiungerà il Nord-Est per scivolare poi al Centro e al Sud con il suo carico di pioggia.

Intanto per oggi, mercoledì 18 novembre, al Nord Italia giornata soleggiata salvo foschie e nebbie in pianura Padana specialmente al mattino e in nottata. Durante le ore centrali della giornata sole prevalente su tutte le regioni salvo nubi basse irregolari lungo il corso del fiume Po.

Al Centro al mattino attese ampie schiarite su Toscana, Umbria e Lazio, nubi irregolari altrove con precipitazioni assenti. Situazione invariata al pomeriggio, maggiori apertura in serata o nottata ma con locali foschie o nebbie in pianura.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto sulle zone costiere e sull’entroterra.

Al Sud e sulle Isole maltempo al mattino su Calabria e Sicilia con nubi compatte e piogge diffuse, residue sulla Basilicata e Puglia. Tendenza ad un lento miglioramento su quest’ultime regioni tra il pomeriggio e la serata. Sole prevalente in Sardegna e Campania.

In Calabria in particolare tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse ed estese su tutta la regione, fenomeni generalmente più intensi sullo Ionio; in serata il tempo rimarrà prevalentemente instabile con precipitazioni su gran parte del territorio.

Temperature minime in calo, massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.