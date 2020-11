Nel Lazio apre la Scuola d’Impresa per Designer

Lo avevano annunciato nella precedente edizione della Roma Fashion Week: Altaroma e Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di commercio di Roma, hanno dato vita a un nuovo progetto rivolto a giovani aziende e designer che hanno avviato la propria produzione sul territorio laziale.

In un percorso di quattro incontri, già iniziato lo scorso 12 novembre come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha preso il via la “Scuola d’Impresa per Designer” con l’obiettivo di aiutare i giovani brand a sviluppare il proprio modello di business e fornire loro alcuni strumenti e servizi di supporto, essenziali alla crescita imprenditoriale.

“Pensare il proprio prodotto in un’ottica nuova”, “Comprendere meglio i propri clienti”, “Raccontare la storia del proprio prodotto”; “Raggiungere nuovi mercati” sono i temi che verranno affrontati settimanalmente alla Scuola d’Impresa per Designer: ai partecipanti – sedici giovani realtà in tutto – verranno assegnate delle attività da svolgere in base alle diverse tematiche, e volte alla validazione della propria idea di prodotto e alla conseguente opportunità di business. Verranno invitati a lavorare in maniera indipendente, in team o individualmente, per produrre degli elaborati basati sull’attività assegnata per la specifica settimana, da sottoporre alla valutazione dei tutor e su cui basare l’attività di mentorship durante gli incontri. Alla fine del percorso, inoltre, ai tre migliori progetti di impresa verrà assegnato un premio di 3.000 euro ciascuno.