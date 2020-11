Covid: baricitinib riduce la mortalità dei pazienti

Baricitinib, un farmaco utilizzato per l’artrite reumatoide, può bloccare l’ingresso virale e ridurre la mortalità nei pazienti con Covid-19 moderato o grave

Il farmaco per l’artrite reumatoide baricitinib può bloccare l’ingresso virale e ridurre la mortalità nei pazienti con COVID-19 da moderata a grave, secondo una ricerca traslazionale di un team internazionale coordinato da ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, sostengono il proseguimento degli studi clinici randomizzati in corso.

“Siamo lieti di segnalare una riduzione del 71% della mortalità per il gruppo che riceve la baricitinib oltre alle cure standard”, dice Volker Lauschke, autore e professore associato di medicina personalizzata e sviluppo di farmaci presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia del Karolinska Institutet. “Questi risultati sono particolarmente incoraggianti, visto che lo studio ha incluso un’ampia coorte di pazienti anziani, un gruppo spesso escluso in altri studi”.

Nello studio, 83 pazienti ospedalizzati in Italia e Spagna con polmonite COVID-19 sono stati trattati con baricitinib in aggiunta alle cure standard. Di questi, il 17% ha subito un esito negativo che ha provocato la morte o una ventilazione meccanica invasiva. Questo a fronte del 35% nel corrispondente gruppo di controllo di 83 pazienti che hanno ricevuto solo cure standard. I pazienti avevano un’età media di 81 anni.

Secondo i ricercatori, il farmaco è stato generalmente ben tollerato con una riduzione dell’infiammazione fin dai primi giorni di trattamento. Gli effetti collaterali dell’uso di baricitinib a lungo termine, tra cui la coagulopatia e la trombosi, non erano evidenti in nessuno dei pazienti, forse a causa del trattamento con un farmaco anticoagulante. Tuttavia, sono stati osservati alcuni eventi avversi, tra cui infezioni batteriche e complicazioni gastrointestinali e cardiovascolari, anche se questi sono stati osservati anche nel gruppo di controllo, quindi non è chiaro cosa, se non altro, possa essere attribuito alla baricitinib.

In uno studio precedente, lo stesso team di ricercatori aveva riferito di aver utilizzato l’intelligenza artificiale (IA) per identificare il baricitinib come un promettente candidato alla riconversione per il COVID-19. Lo studio ha anche mostrato come il farmaco inibisce l’infiammazione e riduce la carica virale della SARS-CoV-2.

Nell’attuale studio, i ricercatori hanno elaborato tali risultati dimostrando che gli interferoni, citochine prodotte e rilasciate dalle cellule ospiti in risposta ai virus, aumentano significativamente l’espressione del recettore ACE2, che agisce come punto di ingresso per la SARS-CoV-2 nelle cellule umane. Mentre le lesioni epatiche sono comunemente osservate in gravi COVID-19, i meccanismi e le dinamiche delle infezioni da SARS-CoV-2 non sono stati studiati in questo organo.

Combinando l’imaging in 3D, il sequenziamento dell’RNA e la microscopia a super-risoluzione, gli scienziati sono stati in grado di dimostrare che il barcitinib ha invertito i cambiamenti di espressione del gene ACE2 innescato dagli interferoni e ha ridotto l’infettività della SARS-CoV-2. È interessante notare che gli interferoni non hanno avuto lo stesso effetto sul recettore ACE2 negli organi polmonari, suggerendo che queste proteine di segnalazione influenzano in modo diverso gli organi polmonari ed epatici.

“I nostri risultati spiegano la doppia azione anti-citocina e antivirale di baricitinib e supportano un’ulteriore valutazione in studi di controllo randomizzati”, dice Ali Mirazimi, professore aggiunto presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Karolinska Institutet, e co-autore dello studio.

I ricercatori notano che un limite dello studio è stata la mancanza di un gruppo di controllo del placebo, che è incluso in studi randomizzati controllati sponsorizzati dall’industria che sono attualmente in corso.

Riferimenti

Justin Stebbing, Ginés Sánchez Nievas, Marco Falcone JAK inhibition reduces SARS-CoV-2 liver infectivity and modulates inf lammatory responses to reduce morbidity and mortality Science Advances Publish Ahead of Print, published on November 13, 2020 as doi:10.1126/sciadv.abe4724. leggi