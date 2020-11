Time Is Up: primo ciak a Roma per Thorne e Mascolo

Battuto il primo ciak a Roma sul set del teen movie ‘Time Is Up’. Interamente girato in inglese, il film è diretto da Elisa Amoruso e vede nei ruoli principali l’attrice Bella Thorne e l’esordiente Benjamin Mascolo, del duo musicale Benji e Fede. Le riprese sono iniziate il 9 novembre 2020, dureranno per sei settimane e si svolgeranno in gran parte a Roma.