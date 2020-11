Previsioni meteo 17 novembre: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 17 novembre: maltempo sulle regioni del Sud Italia con piogge e temporali, bel tempo al Nord e al Centro

La terza settimana di novembre si è aperta con condizioni meteo instabili o perturbate dopo il cedimento dell’anticiclone e il ritorno delle perturbazioni. Ieri come annunciato le precipitazioni hanno interessato i settori settentrionali e centrali, raggiungendo poi in serata alcune regioni del Sud Italia. Nella giornata di oggi una goccia fredda in quota si isolerà dalla saccatura atlantica principale e agirà sulle regioni meridionali, ove ci attendiamo instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. Bel tempo invece sulle regioni del Nord e del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS assisteremo all’espansione di un promontorio anticiclonico verso il nostro continente a metà settimana, con residua instabilità al Sud. A seguire trova conferme anche oggi un peggioramento nel prossimo weekend accompagnato da un calo più sensibile delle temperature.

Intanto per oggi, martedì 17 novembre, al Nord Italia tempo nel complesso stabile al mattino, con maggiori schiarite fra Trentino, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni, con foschie in formazione sulle pianure nella notte.

Al Centro al mattino schiarite su Toscana e Lazio, deboli piogge e variabilità sui settori Adriatici. Al pomeriggio ancora sereno sui settori Tirrenici, più coperto fra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata precipitazioni ancora possibili in Abruzzo, tempo più asciutto altrove.

In Toscana in particolare giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Instabilità diffusa sui settori meridionali, con piogge anche di moderata intensità fra Calabria e Sicilia e cieli sereni in Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni intense su tutti i settori peninsulari. In serata non si verificheranno variazioni, con tempo perturbato sui medesimi settori.

In Calabria tempo fortemente instabile nel corso della giornata con piogge e temporali intensi sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutta la regione; in serata le condizioni del tempo rimarranno instabili con piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi concentrati sui settori ionici.

Temperature minime in calo al Centro-Nord ed in aumento al Sud, massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.