Maron, il fennec di Instagram: una volpe per amica

Una volpe per amica: la dolcezza di Maron, il fennec di Instagram. Questo simpatico esemplare ha un seguito di oltre 40mila follower

Chiamatelo folletto del deserto, volpe del deserto, o come vi pare. Certo è che il fennec è uno degli animali più dolci del mondo e non poteva mancare su Instagram.

Tra i tanti account a lui dedicati spicca quello di Maron, un piccolo esemplare che vive in Giappone con la sua famiglia umana.

Tenera come un peluche, grande quanto un gatto, Maron è uno dei fennec più amati su Instagram, con un seguito di oltre 40 mila persone. Come biasimarli!

Il fennec

Il fennec (Vulpes zerda) è la più piccola volpe esistente al mondo, ma dalle orecchie più grandi, in proporzione alle dimensioni corporee.

Ha ispirato il personaggio di Eevee nel merchandising dei Pokémon.

Con i suoi 60 cm di lunghezza e 1 kg di peso, il fennec è il più piccolo canide esistente ma in proporzione le sue orecchie, lunghe ben 10 cm, sono le più grandi dell’intera famiglia. Le orecchie costituiscono il 20% della superficie corporea e fungono da veri e propri pannelli termoregolatori per disperdere il calore in eccesso.

È diffuso nei deserti sabbiosi e nelle aree semi-desertiche dell’Africa settentrionale, dal Sahara Occidentale fino in Egitto. Territoriale e monogamo, la coppia vive con la prole formando un nucleo familiare che di solito non supera i dieci individui. Onnivoro, si nutre principalmente di cavallette ma anche di altri insetti, lucertole e gechi, uccelli, uova, piccoli roditori, frutti e tuberi.

In alcune parti del mondo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i fennec sono comuni animali da compagnia. In Italia il discorso è diverso. Sebbene non vi siano divieti a riguardo, il commercio dei fennec non è regolarizzato: ciò comporta che i cuccioli possono essere strappati dalla loro casa per finire nella tua. Se ami gli animali meglio evitare.