La nuova collezione Palladium si ispira a Destiny 2

Palladium firma la nuova collezione ispirata a Destiny 2: l’edizione limitata è stata realizzata in collaborazione con Bungie

Dopo la fortunata collaborazione dello scorso anno, Bungie e Palladium uniscono nuovamente le forze con una nuova collezione di stivali in occasione del lancio di ‘Destiny 2: Oltre la luce’. La nuova partnership coniuga lo spirito avventuriero di Palladium alla frontiera ghiacciata della luna gioviana Europa, ambientazione dell’ultima espansione di Destiny.

Due nuovi stivali per altrettanti stili differenti: il Pampa Sub Zero e il Pampa Europa Tactical.

Concepito per un uso quotidiano, il primo modello presenta una silhouette simile all’iconica Pampa di Palladium, con un aggiornamento futuristico, caratterizzato da chiusure a strappo, linguette riflettenti sul tallone con moschettone in metallo e insegna giallo neon che contrastano con una base color pelle nera.

Il Pampa Europa Tactical è stato pensato per paesaggi freddi e inospitali, con una fodera in pelliccia sintetica e una tomaia alta sopra la caviglia, ispirata agli stivali protettivi preferiti dagli esploratori artici.

Entrambi gli stivali sono marchiati con il logo di Destiny, mentre la confezione è decorata con la mappa celeste e linee radiali, entrambi componenti chiave nell’estetica fantascientifica della serie videoludica. I prezzi partono da 169,95 euro per il Pampa Sub Zero e 189,95 euro per il Pampa Europa Tactical. Entrambi gli stivali sono disponibili per l’acquisto su www.bungiestore.com e www.palladiumboots.eu.