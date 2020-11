Bridge Constructor: The Walking Dead arriva per Pc e console

Headup e AMC uniscono le forze per Bridge Constructor: The Walking Dead, il mashup che unisce le strategie della saga del puzzle game alle ambientazioni apocalittiche della popolare serie tv. Il titolo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è previsto per il 19 novembre su tutti i principali sistemi, inclusa Xbox Series X, nonché PC, Mac, Linux, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Subito dopo seguirà una versione per PS5.

In Bridge Constructor: The Walking Dead il giocatore si unirà a un gruppo di sopravvissuti mentre combattono contro orde di zombi e una comunità umana ostile. Lo scopo è quello di mettersi in salvo, costruendo ponti e altre strutture per creare un passaggio sicuro per i veicoli iconici visti nella serie The Walking Dead.