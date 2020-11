Su Sky oggi programmazione speciale per Totti

Sky dedica una programmazione speciale a Francesco Totti: il film sull’ex capitano della Roma in prima tv lunedì 16 novembre

“Tutto ciò che è raccontato nel film – come tutto ciò che è omesso – è lo specchio di quello che Francesco trova veramente importante nella sua storia, la storia che lo ha portato sino a qui”. Così Alex Infascelli nel presentare il suo ultimo film, “MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI”, il ritratto inedito di uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano, che ripercorre tutta la vita e la carriera dello storico capitano e simbolo della Roma.

La pellicola, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) andrà in onda in prima tv lunedì 16 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Per l’occasione, lo stesso giorno la programmazione di Sky Sport Serie A sarà interamente dedicata allo storico capitano giallorosso con “Una giornata con Francesco Totti” per rivivere alcune tra le sue più belle partite con la maglia della Roma, oltre agli speciali a lui dedicati. Sarà infatti un lunedì per cuori forti, per cuori giallorossi, ma non solo. Perché Totti, con le sue giocate e i suoi gol, ha saputo far emozionare tutta la tifoseria italiana. Tanti gli speciali e le interviste in onda per ripercorrere la storia dell’ex capitano della Roma.

Lunedì 16 novembre: la programmazione di Sky Sport Serie A dedicata a Francesco Totti

Ore 08.30: History Remix, Speciale Totti

Ore 9.00: Serie A, Lazio-Roma (10/03/2002)

Ore 10.45: Sintesi Serie A, Inter-Roma (25/10/2005)

Ore 11.15: Roma-Lazio (11/01/2015)

Ore 11.30: Serie A, Roma-Parma (17/06/2001)

Ore 12.00: L’Uomo della Domenica Totti

Ore 12.30: Grazie Totti, l’Ultima Partita

Ore 13.30: Tutti i Gol di Totti in Serie A

Ore 14.30: Serie A, Roma-Juventus (08/02/2004)

Ore 16.15: Serie A, Roma-Parma (17/06/2001)

Ore 16.45: Serie A, Lazio-Roma (10/03/2002)

Ore 18.30: Sintesi Serie A, Inter-Roma (25/10/2005)

Ore 19.00: L’Uomo della Domenica Totti

Ore 19.30: Sintesi Serie A, Roma-Juventus (08/02/2004)

Ore 20.00: History Remix, Speciale Totti

Ore 20.30: Totti Re di Roma

Ore 21.15: MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI

Ore 23.15: Serie A, Roma-Parma (17/06/2001)

Ore 23.45: Tutti i Gol di Totti in Serie A

Ore 00.45: Grazie Totti, l’Ultima Partita

“Mi chiamo Francesco Totti”

Video Player 00:00 00:47

Tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò, edito da Rizzoli, “Mi chiamo Francesco Totti” è prodotto da The Apartment e Wildside, con Capri Entertainment e Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

Nella notte prima del suo addio al calcio, Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita: dall’infanzia fino alla sua ultima partita all’Olimpico il 28 maggio 2017. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della carriera del Pupone, scene di vita personale e ricordi inediti. Tutto narrato attraverso la voce del campione e la lente di Infascelli, il film ripercorre le pagine più importanti dei suoi 25 anni di carriera a partire dall’inizio nella Lodigiani, passando per gli indimenticabili trionfi come lo scudetto, la vittoria della Coppa del Mondo, gli innumerevoli goal, ma anche il rapporto con i tecnici che negli anni lo hanno allenato alla Roma e in Nazionale, l’infortunio prima dei Mondiali del 2006 e la sua storia d’amore con Ilary Blasi.