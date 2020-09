Mi chiamo Francesco Totti: rilasciato il trailer ufficiale

Mi chiamo Francesco Totti, il film di Alex Infascelli, al cinema dal 19 al 21 ottobre: rilasciato il trailer ufficiale

Dai campi di calcio al grande schermo. Il regista Alex Infascelli porta al cinema Francesco Totti in ‘Mi chiamo Francesco Totti‘, il docufilm tratto dal libro scritto dal ‘Pupone’ con Paolo Condò, edito Rizzoli, ‘Mio Capitano‘. Una storia raccontata in prima persona dal numero 10 della A.S. Roma che ripercorre la sua vita professionale e privata.

La pellicola verrà presentata in anteprima alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma – in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale – e sarà nelle sale come evento speciale il 19, 20 e 21 ottobre, distribuito da Vision Distribution.

LA STORIA

Come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo.