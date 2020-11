La barriera corallina del Giappone è sbiancata

Disastro ecologico in Giappone: la più grande barriera corallina del Paese è sbiancata. Le autorità non escludono possibili cause naturali

È stata rinvenuta al largo della costa di Suo-Oshima, nella prefettura giapponese di Yamaguchi, una colonia di coralli Alveopora japonica morta.

Le autorità incaricate dal ministero dell’ambiente sono già intervenute per tentare di stabilire le cause del disastro ecologico della barriera corallina più estesa del Giappone, che nel 2013 era divenuta parco marino annesso al Parco nazionale di Setonaikai.

Secondo quanto dichiarato da Masaaki Fujimoto, biologo del ministero dell’ambiente incaricato di supervisionare l’area, “già a fine di settembre una parte della barriera era diventata bianca e stava iniziando a morire e all’inizio di ottobre circa il 70% della colonia a 6-10 metri dalla superficie dell’acqua era morta”.

“Questa è la prima volta che così tanti coralli muoiono in un’area così vasta. La massiccia morte potrebbe avere avuto cause naturali e fortunatamente sembra essersi fermata, ma ci vorranno anni prima che la colonia torni così com’era”, ha aggiunto Fujimoto come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it).