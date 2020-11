“I canini di Vlad” è il nuovo singolo di wLOG

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “I canini di Vlad” (distribuzione Artist First) nuovo singolo di wLOG

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “I canini di Vlad” (distribuzione Artist First) nuovo singolo di wLOG (ascolta su Spotify): “una canzone che mostra una Milano scura, cinica e trasgressiva, ma allo stesso tempo dolce e sentimentale”, racconta il cantautore e artista milanese.

Il brano (prodotto da I Tristi presso Bedroom studio in Milano. Mixato e masterizzato da Emyk), che si distingue dalle sonorità dai precedenti singoli pubblicati nel 2020 (Un colpo solo, Indiani d’America e Naftalina) racconta una nuova storia che si ambienta ancora una volta nella Milano by night, tra Le Colonne di San Lorenzo e Brera, con riferimenti romanzeschi e fiabeschi: “due persone che si piacciono, ma che non possono stare insieme. Diversità, trasgressioni, silenzi e cupezza impediscono il realizzarsi di una forte passione – spiega wLOG -. Una personalità segnata da una dark side che diventa un limite invalicabile. Parole mai dette e cose mai fatte. Una storia che si interseca con il mito del Conte Vlad e del principe azzurro. Fascino maledetto tra le tenebre metropolitane. Si corre via da una persona che non ride, che non si piace, che non si apre e che si fa del male, ma che allo stesso tempo cerca un principe azzurro che non esiste e che non esisterà mai!”

Note biografiche

wLOG è un cantautore, poeta e artista milanese: la sua musica si muove tra il prog, il punk, l’elettronica, l’indie e il pop. Esordisce come solista nel 2018. Nel marzo 2019 esce il primo album “wLOG”. Il sound viene definito switch pop: un groove familiare, ma allo stesso tempo lontano da ciò che si è abituati ad ascoltare. wLOG vuole trasportare verso il futuro la purezza della canzone, della melodia, del sentimento e del testo intimo. Un lancio di nuove miscele di suoni fusion tra clubbing, edm, synth e spunti sperimentali. Gli ultimi due brani sono “Un colpo solo” (inserito nelle playlist Spotify “Scuola Indie” e “Indie Italia”, qui il VIDEO) e “Indiani d’America” (VIDEO) e “Naftalina” (VIDEO). A luglio 2020 è uscito l’Ep “Nisba” (ascolta qui)

LINK SOCIAL

Instagram: https://instagram.com/wlogmusic?igshid=p1wcjyg5ldvb

facebook: https://www.facebook.com/wLOGmusic/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0dyIZS8Z9XNaBdasETMB3v