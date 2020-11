Covid: positivi Victoria e Damiano dei Måneskin

Victoria e Damiano dei Måneskin sono positivi al Coronavirus. A renderlo noto è stata la stessa band, che sui social ha voluto ricordare con una lunga lettera l’importanza del “rispetto delle misure indicate dagli esperti” perché, aggiungono i ragazzi, “come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti”. Tutto il gruppo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è, al momento, in isolamento. L’avvertimento ai fan è perciò solo uno: “Rimanete distanziati e usate le mascherine”.

Il post della band ↓