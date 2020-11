Cessione del Quinto: PrestitiOnline e Figenpa si uniscono

PrestitiOnline e Figenpa insieme nella Cessione del Quinto: accordo commerciale per la distribuzione di finanziamenti alle famiglie

PrestitiOnline S.p.A.- Società leader nel mercato Italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto e Figenpa S.p. A – Società italiana specializzata nel settore dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio – siglano un accordo commerciale per la distribuzione di finanziamenti alle famiglie.

Figenpa, nata a Genova nel 1993 dall’intuizione imprenditoriale e dall’esperienza nel settore del suo Amministratore Delegato Ivo Ghirlandini, occupa oggi una posizione di rilievo nel mercato italiano grazie anche alla sua presenza sul territorio nazionale tramite una capillare rete di 29 agenzie dirette nelle principali città e di svariati agenti esterni specializzati in attività finanziaria.

A partire dal mese di Novembre, Figenpa ha reso disponibile su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it, i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline, una nuova soluzione di finanziamento rivolta a dipendenti – pubblici o privati – e a pensionati.

Per dare il via alla collaborazione, Prestitionline.it e Figenpa si sono accordati nel partire con una campagna di lancio valida fino 31/12/2020 con tassi particolarmente competitivi per dipendenti e pensionati.

La nuova partnership consente alle due realtà di arricchire l’offerta di prodotti e servizi a disposizione dei propri clienti e conferma la volontà di sostenere le famiglie con strumenti di credito adeguati alle loro esigenze.

“Il nostro obiettivo è fornire la migliore, più completa e più trasparente esperienza ai clienti di PrestitiOnline, pertanto siamo orgogliosi di poter annunciare questo nuovo accordo commerciale con un leader storico nel settore delle Cessioni Del Quinto”- dichiara Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Core Broking del Gruppo MutuiOnline e Amministratore Delegato di PrestitiOnline.it. “Da oggi, grazie alla partnership con Figenpa, i nostri clienti avranno a disposizione una nuova offerta che andrà ad aggiungersi al già ampio portafoglio di partner leader nel mondo delle Cessioni Del Quinto e dei Prestiti Personali già presenti sul nostro comparatore”.

“Siamo molto orgogliosi dell’accordo fatto con PrestitiOnline, per la nostra presenza sul loro comparatore che ci vedrà presenti insieme ad altri importanti player del settore delle CQS”- afferma Andrea Malagamba, Responsabile dell’Area Commerciale di Figenpa S.p.A. “Crediamo fortemente che questa partnership possa migliorare la visibilità della nostra Società e che, di conseguenza, possa consentirci una maggior penetrazione nel marcato acquisendo nuove quote di clientela, offrendo un servizio sempre più puntuale e qualificato”.

PrestitiOnline S.p.A. (sito principale: https://www.prestitionline.it/ è una società leader nel mercato italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto tramite internet ed è nata nel 2001 dall’esperienza nel settore della comparazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., holding di un gruppo di società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: https://www.gruppomol.it/)

Figenpa S.p.A. (https://www.figenpa.it/ è una Società Finanziaria trentennale operante nel settore del credito al consumo ed iscritta all’albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che ha come core business la Cessione del Quinto dello stipendio)