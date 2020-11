Jamil si racconta nel nuovo album “Rap is back”

Italiano di origini persiane, Jamil è uno dei rapper più provocatori della scena italiana. Dopo un disco ufficiale (Il Nirvana), due mixtape (Black Book e Black Book 2) e l’album “Most Hated” (2018) uscito in seguito nella deluxe edition (nel 2019), torna oggi con RAP IS BACK. Disponibile in fisico e in digitale, il nuovo album fa emergere un Jamil più maturo e consapevole, sempre fedele a se stesso, mostrando un lato molto personale e romantico che il Dissking, come è stato spesso definito, aveva tenuto nascosto fino ad ora.

I testi sono scritti da Jamil, l’album è registrato da Jaws e arrangiato da lui e da Jamil. Mixato e masterizzato da Alexander Fizzotti. La grafica della cover dell’album è stata realizzata da GIN, il disegno è di Emiliano Tanzillo, noto fumettista di Dylan Dog.