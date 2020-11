Amal Chalfoun nuovo Clinical Director di Novo Nordisk Italia

Amal Chalfoun è il nuovo Clinical, Medical and Regulatory Director di Novo Nordisk Italia: libanese, 51 anni, Chalfoun si è laureata in Medicina alla St Joseph University di Beirut

Amal Chalfoun è il nuovo Clinical, Medical and Regulatory Director di Novo Nordisk Italia.

Libanese, 51 anni, Chalfoun si è laureata in Medicina presso la St Joseph University di Beirut, con specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del Dolore conseguita tra l’American University Of Beirut e la Emory University di Atlanta. Ha accettato questa nuova sfida in Novo Nordisk, dove dirigerà il dipartimento italiano di Clinical, Medical & Regulatory.

Chalfoun proviene da MSD dove ha iniziato come Medical advisor in Libano nel 2003 e, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità in varie aree del mondo, è diventata Market Access Director per il Vicino Oriente nel 2013. Dopo due anni, nel 2015, è entrata a far parte di Novo Nordisk come Clinical, Medical, Regulatory and Quality Manager in Libano e oggi inizia la sua esperienza in Italia.

“Sono felice di entrare a far parte di Novo Nordisk Italia e poter mettere a disposizione di questo team la mia esperienza acquisita lavorando in varie regioni del mondo e ricoprendo diversi ruoli e responsabilità all’interno dell’industria farmaceutica”, dichiara Amal Chalfoun. “Sconfiggere il diabete e altre gravi malattie croniche come l’obesità, l’emofilia, i disturbi della crescita fa parte della visione di Novo Nordisk e sono orgogliosa di fare parte di questo ambizioso progetto”, conclude.