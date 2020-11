Su Canale 5 parte la maratona di Harry Potter

Su Canale 5 torna la maratona di Harry Potter dal 12 novembre fino al 31 dicembre. Il calendario completo dei film in onda in prima serata

È ufficiale: la maratona di Harry Potter torna su Canale 5. Una notizia che sta facendo impazzire i fan in rete.

Mediaset ha deciso di riportare il maghetto più amato del mondo nuovamente nelle case degli italiani per regalare intrattenimento in questo difficile momento per tutti e in particolar modo per coloro che abitano nelle zone rosse e che quindi sono costretti a restare chiusi a casa per contenere la diffusione del Covid-19.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si parte il 12 novembre con ‘Harry Potter e la pietra filosofale‘ in prima serata su Canale 5. Ecco il calendario completo: