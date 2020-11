Previsioni meteo 12 novembre: deboli piogge sulle coste centrali

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 novembre: ancora tempo prevalentemente stabile sull’Italia, deboli piogge nella mattinata sulle coste centrali tirreniche

Condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia a causa del transito di nubi su parte della Penisola. Dalla tarda serata di ieri, infatti, una debole perturbazione si è avvicinata alle regioni centrali tirreniche, sulle quali anche nella mattinata odierna avremo piogge sparse. Situazione invariata sul resto della Penisola, dove avremo ancora clima asciutto e nebbie mattutine nelle vallate e zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il resto della settimana trascorrerà con tempo stabile, mentre da domenica potrebbe arrivare una svolta con il definitivo cedimento dell’anticiclone e il ritorno delle perturbazioni. Serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 12 novembre, al Nord Italia molte nubi sulle aree occidentali, più sereno verso Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio locali piogge sulla Liguria e variabilità asciutta altrove. In serata cieli ancora nuvolosi, con pioviggini sulla Liguria.

Giornata uggiosa sulle regioni centrali, con locali precipitazioni tra Toscana e alto Lazio al mattino. Al pomeriggio nubi irregolari in transito, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma ancora con cieli parzialmente coperti.

In Toscana in particolare isolate piogge sulla costa al mattino, tempo asciutto sui restanti settori; nel pomeriggio attese ancora precipitazioni sparse ma di debole entità. Condizioni di tempo stabile in serata su tutto il territorio con cieli poco nuvolosi, locali piogge in nottata sulle zone settentrionali.

Giornata inizialmente serena sulle regioni meridionali, con nubi in aumento dalla Sardegna al mattino. Al pomeriggio nuvolosità in estensione su Campania, Basilicata, Molise e Puglia ma con tempo ancora asciutto. In serata possibili pioviggini sul litorale Campano, nubi e schiarite altrove.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutta la regione sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli prevalentemente sereni.

Temperature in lieve ribasso nei valori massimi, minime stabili o in aumento specie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.