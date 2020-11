Previsioni meteo 11 novembre: più nuvole ma tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 novembre: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone, deboli piogge attese per domani al Centro

Prima decade del mese di Novembre caratterizzata finora da condizioni meteo stabili, complice la presenza sull’Europa di un’area alto-pressoria che da diversi giorni non è stata scalfita significativamente dalle perturbazioni. Dunque l’Autunno tarda ad arrivare, seppur dopo un Ottobre piuttosto piovoso. Nella giornata di oggi non avremo grandi variazioni rispetto a questo scenario, con qualche innocua nuvola in più e basso rischio di precipitazioni solo sulla Sardegna occidentale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella seconda metà di questa settimana il tempo rimarrà stabile e prevalentemente asciutto. Qualche debole precipitazione sparsa potrà interessare le regioni del medio-basso versante tirrenico tra la giornata di domani e quella di venerdì.

Intanto per oggi, mercoledì 11 novembre, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse in pianura Padana con forti riduzioni della visibilità, altrove nuvolosità irregolare con locali schiarite. Al pomeriggio deboli piogge o pioviggini in arrivo sulla Liguria di levante e Appennino, in serata estensione delle precipitazioni all’Emilia Romagna.

Giornata per lo più nuvolosa sulle regioni centrali con locali nebbie anche fitte al mattino sull’Umbria. Deboli piogge o pioviggini dal pomeriggio in Toscana, in estensione in nottata a Lazio e Umbria. Asciutto sulle altre regioni centrali.

In Toscana tempo stabile in mattinata con nuvolosità diffusa e compatta su tutta la regione; al pomeriggio le piogge interesseranno sia la costa sia le zone interne. Fenomeni generalmente più intensi nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole giornata perturbata sulla Sardegna con nubi irregolari e piogge sparse, cieli generalmente sereni o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni meridionali con precipitazioni assenti.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube sui settori meridionali. Tra il pomeriggio e le ore serali il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime e massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.