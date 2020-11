Kate Winslet in apnea per Avatar 2

In apnea per sette minuti e quattordici secondi. Questo è il record di Kate Winslet sott’acqua per preparare il ruolo scelto per lei in ‘Avatar 2’: l’atteso sequel diretto da James Cameron, al cinema nel 2022. Dopo ‘Titanic’ nessuna ‘sfida bagnata’ è impossibile per l’attrice. La Winslet è apparsa in uno scatto, pubblicato su Instagram dal produttore Jon Landau, che la ritrae immersa in una grande vasca con indosso l’attrezzatura necessaria per riprodurre gli effetti speciali per il grande schermo.

“Volevo condividere questa foto di Kate Winslet dopo aver letto la sua intervista su The Hollywood Reporter: ‘Ho dovuto imparare a fare immersioni e stare in apnea per interpretare il mio nuovo ruolo in Avatar, ed è stato semplicemente incredibile. Il mio respiro più lungo è stato di sette minuti e quattordici secondi, una cosa da pazzi’, ha detto. Si interrompe, temendo di aver rivelato troppo del progetto top secret. ‘Oh no, in realtà, non posso dire altro. Sì, interpreto un individuo acquatico. Sono una persona acquatica’, è tutto ciò che aggiunge, spostandosi poi sulle lodi per Cameron“, ha scritto Landau su Instagram come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).