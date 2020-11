“Tra le Mani un Sogno” è il nuovo singolo dei Lost: il brano, fuori sulle piattaforme digitali, è stato realizzato in collaborazione con Calcio Schio

E’ uscito “Tra Le Mani Un Sogno“, il nuovo brano dei Lost in collaborazione con Calcio Schio. Dopo aver conseguito nuovamente la Categoria d’Eccellenza con la sua Prima Squadra, il club sclendense ha unito le forze insieme alla band veneta per dare vita a questa nuova canzone, che risuonerà allo stadio come un vero e proprio inno.

Il pezzo, già disponibile negli stores e in tutte le piattaforme digitali, vuole lanciare un messaggio alla città di Schio e a tutti coloro che inseguono i propri sogni.

Ci è stato chiesto di scrivere un pezzo che potesse descrivere le emozioni che nascono dentro e fuori il campo da calcio – raccontano i Lost – Non sapevamo cosa ne sarebbe uscito ma mentre eravamo in studio le parole fluivano in maniera naturale. Ci siamo accorti che stavamo raccontando anche la nostra storia, quella della band o più semplicemente la storia di tutte le passioni. La cosa più importante quando si affrontano le sfide della vita sta nel circondarsi a cui vuoi bene. L’unione è tutto. Solo così si possono raggiungere grandi traguardi. Ci sentiamo molto vicini ad una realtà come quella del Calcio Schio: come loro abbiamo un grande sogno e non bisogna lasciarsi abbattere dagli ostacoli.

“Tra le mani un sogno” è un progetto che vuole avvicinare tutte le realtà, soprattutto quelle sportive, a ciò che è il bello dello stare insieme verso un obiettivo comune.

I Lost nascono nel 2003 e dopo diversi anni di gavetta tra concerti e la creazione di una fanbase solida, firmano il loro primo contratto discografico nel 2007 con la Carosello Records, grazie anche alla quale guadagna il raggiungimento di due dischi d’oro, un dvd di platino e la vittoria come “Best Italian Act” agli MTV European Music Awards.

Band di riferimento di MTV e degli anni 2000, i Lost nel 2019 decidono di dare una svolta al loro sound e fanno uscire il singolo “I Suoi Vent’ Anni“.

